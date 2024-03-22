中大研究：一乙肝藥增骨折風險 團隊籲醫生小心處方

本港現時約有41萬人患有乙型肝炎，佔整體人口約5.6%。中大醫學院一項研究發現，年滿60歲的乙肝患者服用抗病毒藥物富馬酸替諾福韋(TDF)兩年後，會有較高的骨折風險，研究團隊建議醫生處方藥物時，應更全面考慮病人身體狀況。

衛生署根據2020至22年度人口健康普查結果推算，全港整體人口有約5.6%、即約41萬人患有乙肝。中大醫學院研究團隊早前利用醫管局電子健康數據庫，追蹤41,531名服用TDF和另一種抗病毒藥物恩替卡韋(ETV)、年滿60歲慢性乙肝患者自服藥起計8年的健康狀況，結果發現TDF組別患者在服藥逾兩年後，骨折發生率明顯較ETV組高。