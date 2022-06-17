中大研究：接種第三針有效提高母乳中新冠病毒抗體 保護年幼嬰兒

中大研究指，婦女體內的第三針抗體可透過母乳傳遞予年幼的子女。(資料圖片)

中大醫學院與西班牙研究人員合作進行新冠研究，評估新冠病毒中和抗體在母乳中的水平和活性隨時間所產生的變化。結果顯示，完成接種疫苗的婦女，存在於她們母乳中的抗體會於接種第一劑疫苗後五至六個月消失；接種疫苗加強劑（第三劑疫苗）有助再度激發新冠抗體，為年幼嬰兒提供保護。

婦女體內抗體可透過母乳傳遞予年幼的子女

過去已有國際研究證實，不論感染新冠病毒或接種新冠疫苗，產後婦女均可透過餵哺母乳將新冠抗體傳遞予年幼的子女，為他們提供一定保護。中大醫學院婦產科學系臨床講師梁曉如醫生表示：「我們經常收到媽媽們的查詢，她們對於感染新冠或接種新冠疫苗後應否餵哺母乳感到疑惑，但我可以很肯定回答是應該餵哺母乳的。科研已證實上述兩種情況均會於母乳產生高水平的免疫球蛋白A (IgA)，可以讓現時不能注射新冠疫苗的嬰幼兒攝取抗體，對抗新冠病毒，不過我們需要知道抗體可以在母乳中維持多久。」

研究團隊招募了26名產後婦女參與研究，並收集了她們的母乳樣本。當中18人曾經感染新冠，另外8人則至少接種了兩劑新冠疫苗。在研究期間，感染組中的參加者均沒有接種疫苗。結果顯示，參加者母乳中的新冠病毒中和抗體水平，於感染後或接種疫苗後均迅速增加；達到頂峰後，兩組參加者的 IgA水平和抗體結合細胞的能力均隨著時間逐漸下降。

研究主要發現如下：

母乳中的新冠病毒中和抗體水平和中和能力會隨時間下降。

在接種第一劑新冠疫苗後約150日，抗體將跌至無法偵測的水平。

接種疫苗加強劑（第三劑疫苗）可有效維持母乳的中和 IgA分泌。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤教授認為，這項研究證明接種新冠疫苗加強劑（第三劑疫苗）可有效激發母乳分泌出中和抗體。這表明接種疫苗對維持母乳中中和抗體水平的重要性，可以為嬰幼兒提供保護。