中大研究：第三針打mRNA疫苗有效預防Omicron感染

中大醫學院的研究團隊進行大型國際文獻回顧，比較全球7種新冠疫苗及24個疫苗組合的功效。結果顯示，長者及低免疫力人士接種三劑 mRNA疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險。數據又顯示，接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要。研究結果已於《英國醫學期刊》發表，有助制定公共衞生政策、提供臨床建議及供日後的新冠疫苗研究作參考。

團隊分析全球逾1億新冠疫苗接種者數據

世界衞生組織結集全球與2019冠狀病毒病相關的科研文獻，提供網上搜索平台(Global research database)予公眾參閱。中大團隊篩選了平台上38個文獻庫共53項研究，涵蓋15個國家逾1億名新冠疫苗接種者的數據進行分析，並利用貝葉斯三層推斷法(three-level Bayesian hierarchical approach)結合隨機和非隨機研究的證據，以減少與研究設計相關的潛在不確定性。研究涉及的7種新冠疫苗包括復必泰(BioNTech)、莫德納(Moderna)、阿斯利康(AstraZeneca)、克爾來福(CoronaVac)、諾瓦瓦克斯(Novavax)、巴拉特生物技術公司(Bharat Biotech) 以及強生疫苗(Janssen)。

中大團隊綜合「同類型疫苗/同源」及「不同類型疫苗/混合」組合的功效，並根據它們在預防新冠病毒感染和減低因嚴重感染而住院的功效排名，發現不論首兩劑新冠疫苗的類型，第三劑mRNA疫苗加強劑用以預防新冠輕症的成效，可與三劑同源mRNA相比(96%)，故鼓勵第三劑接種mRNA疫苗以增強免疫力；長者接種三劑疫苗後，不論同源或混合疫苗組合，其免疫水平比接種兩劑同源疫苗顯著提高，情況與其他年齡組別一致；而三劑mRNA疫苗的接種方案顯著降低低免疫力人士，出現無症狀或有症狀新冠感染的風險(94%)，而只接種兩劑 mRNA疫苗的成效明顯較差(72%)；第三劑疫苗須為mRNA疫苗，才可有效預防Omicron感染。