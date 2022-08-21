中大研究：酷熱天氣將增多 倡長遠規劃及增設降溫設施

2016年夜間酷熱風險圖與全港19間夜間避暑中心位置。比較兩者可見，部分酷熱風險高或甚高的地區不設避暑中心，如彩虹和土瓜灣；或避暑中心並沒有設立在最需要的小規劃統計區內，如沙田、大埔、屯門或北區等。（中大提供）

氣候變化加上城市化的影響，本港酷熱天氣的情況愈來愈多。根據香港中文大學(中大)未來城市研究所與其他大學進行的聯合研究，本港的極端高溫天氣在未來日子會愈來愈多，溫度升幅和持續時間亦會增加。研究團隊建議長遠規劃及增設紓緩設施，以減低極端高溫天氣對市民健康的影響。

天文台紀錄顯示，過去10年(2012-21)平均每年酷熱天氣日數約34天，熱夜約36天。團隊估算如溫室氣體排放的情況沒有改善，世紀末的酷熱天氣日數將增至126天，熱夜達136天，即由5月至8月幾乎每天都是酷熱天氣，甚至在4月和9月亦出現酷熱天氣。換言之，今年的酷熱情況只是開始，極端高溫天氣在未來將會持續更長時間，最高溫度更高，而且出現得更頻密。

現有避暑設施不足以應付未來需求

由於極端高溫天氣會愈來愈嚴峻，社區的消暑降溫設施的重要性會增加，有助紓緩市民的熱不適並避免熱疾病。現時，當酷熱天氣警告於下午4時半仍然生效，政府會開放全港19間夜間臨時避暑中心供有需要人士在晚上10時半至翌日早上8時入住。但團隊指，基層市民未必選擇前往夜間避暑中心，甚至認為不切合他們的實際需要：其一，不清楚中心位置；其二，位置偏遠不便，不便年紀老邁或行動不便者前往；其三，中心的環境或衞生不佳或有安全隱患，無家者可能會擔心家當失竊。