中大研究：酷熱天氣將增多 倡長遠規劃及增設降溫設施

氣候變化加上城市化的影響，本港酷熱天氣的情況愈來愈多。根據香港中文大學(中大)未來城市研究所與其他大學進行的聯合研究，本港的極端高溫天氣在未來日子會愈來愈多，溫度升幅和持續時間亦會增加。研究團隊建議長遠規劃及增設紓緩設施，以減低極端高溫天氣對市民健康的影響。
天文台紀錄顯示，過去10年(2012-21)平均每年酷熱天氣日數約34天，熱夜約36天。團隊估算如溫室氣體排放的情況沒有改善，世紀末的酷熱天氣日數將增至126天，熱夜達136天，即由5月至8月幾乎每天都是酷熱天氣，甚至在4月和9月亦出現酷熱天氣。換言之，今年的酷熱情況只是開始，極端高溫天氣在未來將會持續更長時間，最高溫度更高，而且出現得更頻密。
現有避暑設施不足以應付未來需求
由於極端高溫天氣會愈來愈嚴峻，社區的消暑降溫設施的重要性會增加，有助紓緩市民的熱不適並避免熱疾病。現時，當酷熱天氣警告於下午4時半仍然生效，政府會開放全港19間夜間臨時避暑中心供有需要人士在晚上10時半至翌日早上8時入住。但團隊指，基層市民未必選擇前往夜間避暑中心，甚至認為不切合他們的實際需要：其一，不清楚中心位置；其二，位置偏遠不便，不便年紀老邁或行動不便者前往；其三，中心的環境或衞生不佳或有安全隱患，無家者可能會擔心家當失竊。
研究項目的項目統籌中大建築學院吳恩融指出：「比較酷熱風險圖的高風險地區和全港19間夜間臨時避暑中心的分布點，可見現時的夜間支援設施，從分布地點、範圍和數目上都絕對不足以應付未來需要。」他建議政府考慮在熱夜風險較高而長者、低收入人士和無家者較多的地區多增設夜間避暑中心，例如深水埗、油麻地及土瓜灣等，亦要改善中心的設備、環境和管理，選址便利，令有需要人士願意前往使用，才能幫助市民應對酷熱天氣。
改良公園設計 提供更多乘涼地方
吳教授亦提到，雖然市民日間可以進入商場及其他有空調的公共設施避暑，但改良及優化公園和公共空間的設計，提供降溫設施亦相當重要。如有更多可供乘涼的戶外公共地方，長者及住在劏房或家中無冷氣的基層市民可多個選擇，在酷熱天氣下仍可在戶外運動或享受綠化環境，對保持心理健康有正面作用。同時，政府或非牟利機構可在人流較多的社區空間增加「酷涼地點」或「城市綠洲 」(Cool Spots) ，設置戶外噴泉、嬉水區、噴霧等設施，以降低周邊的環境溫度。