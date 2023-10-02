中大祝賀Katalin Karikó奪諾貝爾醫學獎

美籍匈牙利裔科學家考里科(Katalin Karikó)和美國醫學家韋斯曼(Drew Weissman)獲得本年度諾貝爾「醫學獎」。香港中文大學亦於本年8月頒授榮譽理學博士學位予Katalin Karikó，表揚她對生物醫學科研的重大貢獻。中大今晚(2日)發稿，祝賀Katalin Karikó獲獎。

中大表示，對Katalin Karikó教授獲2023年諾貝爾醫學獎殊榮感到非常興奮。Katalin Karikó教授與Drew Weissman教授共同研究的信使核糖核酸(mRNA)是二十一世紀最重要的科學發現之一。自2020年底以來，全球多國均採用以信使核糖核酸為基礎的疫苗，減低大量人類感染2019冠狀病毒病之風險。兩位教授的發現不但有效遏制全球疫情，也開啟了預防及治療人類疾病的大門，為未來治愈其他疾病帶來希望。他們是次獲得諾貝爾醫學獎可謂實至名歸。

中大校長段崇智表示，衷心恭賀Kariko教授獲此實至名歸的殊榮，今年8月Kariko教授蒞臨中大並獲頒榮譽博士學位時，曾經與他分享一席話，表示她一生致力在科研上追求卓越，視之為追尋快樂一樣，並將過程中的壓力轉化為動力，克服種種的挑戰，令他深受啟發及感動。