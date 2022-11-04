中大與中學合作編AI課程教學資源套 盼提升初中生學習人工智能興趣

學習科技流於理論，學生或感「又悶又難」較難提起興趣。中大與6間本地中學合作，共同編撰了全港首套《香港人工智能教育初中課程—教學資源套》教材，涵蓋AI理論、實踐及倫理部分，配合計劃開發的網上學習平台和硬件教材「CUHK-JC iCar」AI智能車（下稱iCar)，供55間參與學校試教。學生學習編撰AI程式外，再落手拼砌AI智能車，將理論化為實踐。有參與學生笑指，之前對AI印象是「AI咪就係AI囉」，現則知悉生活不少科技要運用到AI，更能享受當中解難感。

中大工程學院及教育學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，於2019年開展為期三年的「中大賽馬會『智』為未來計劃」。計劃首席負責人任揚指，計劃是希望學生早在中學階段認識人工智能，並創建新的AI課程、支援框架及可持續的AI教育模式，方便教學。要提高學生興趣須有「動手」機會，他指，課程初期主要引入市面硬件教材，其後中大設計iCar並讓中學老師試用，現已成為主打教材。

計劃實驗室技術經理章文杰表示，學生組裝於iCar只需15分鐘內，之後可做各種實驗，包括「劃線循跡」實驗；學生編寫AI程式後，以iCar實踐，如跟隨指定路線行走、人面識別和模擬AI駕駛員在車輛失控時的決策等，包括在車前放置紙板人，讓學生討論AI車行駛方向，藉此帶出「AI能夠識別情況，但AI下一步決定，都係取決於編寫員」等，希望學生除留意改善技術外，還需留意人工智能只能識別現場狀況，無法自行下決定的特性。

參與試教計劃之一的的孔聖堂中學教師吳達銘表示，學生在組裝iCar、編寫程式後再以iCar實踐，過程中獲滿足感；認為這類硬件教材可向學生展示人工智能的威力和魅力，並可銜接到高中通訊科技科(ICT)課程，可吸引學生選讀該科目。