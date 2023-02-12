中大舉行60周年校慶啟動禮 200無人機點亮校園

香港中文大學今晚（2月12日）舉行60周年校慶啟動禮，推出全港校園首次大型無人機表演，200架無人機在百萬大道上空展示科技與藝術的結合，展現出中大的地標建築和標誌，點亮整個校園。個校園。隨後以大學圖書館為幕的燈光投影表演，敘述中大故事，回顧大學歷史，並展望大學光輝璀璨的未來。

中大校長︰博文約禮引領提供優質教育

中大校長段崇智教授表示：「六十年前，我們的創校先賢出於對中華文化的熱忱，以及對社會及國家的濃厚情懷，矢志成立一所以宏揚中國文化，貫通中西學術，服務社會和全人教育為使命的高等學府。這個偉大理想在當年可謂高瞻遠矚。中大一直依隨着這個願景，在各方面力臻卓越。中大校訓『博文約禮』引領著我們透過提供優質教育，培育才德兼備、富責任感的良好公民，為香港、國家、以至全球作出貢獻，任重志遠。鑽禧校慶是大學歷史上一個重要的里程碑，不但締造歷程讓我們回顧過去，更是讓中大社群同心展望未來、背靠祖國、面向世界的重大契機。能夠於這個重要時刻帶領大學實現『力臻卓越，任重志遠』的願景，繼續前人康莊故道，我實在感到非常榮幸。我誠邀各位參與各項校慶活動，共賀盛事。我亦要向所有策劃及籌備六十周年校慶活動的工作人員致以衷心感謝。」