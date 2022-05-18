中大調查 港青未來十年向上流機會 三成七認為變差

近年不少人埋怨香港向上流動機會減少，中大香港亞太研究所上月做的調查發現，五成二受訪市民表示現時香港青年人社會向上流動的機會不足，未來十年的發展，更有37.5%人認為將變差。在個人社會流動經驗方面，更有18.2%感到自己向下流動。而認為最能反映出社會向上流動的是「增加財富及發展事業」(34.4%)和「改善生活質素」(29.1%)。

調查於2022年4月21至29日進行電話調查，706名18歲或以上的市民(349名家居固網電話；357名手提電話)。結果顯示，52%受訪者指現時香港青年社會向上流動的機會不足，表示「普通」的有32.7%，足夠的僅10.7%。與十年前比較，有63.3%受訪者覺得青年向上流動的機會較十年前差了，認為一樣的有23.9%，而表示較十年前好的只9.1%。至於展望未來十年的向上流動機會，37.5%認為將變差，一樣的有32.5%，但亦有兩成一認為變好。

離開香港到外國或內地發展會否增大成功機會？往內地發展方面，41.4%人回答青年的成功率「一半半」，認為不會有較大成功機會有29.8%，而有19.4%認為會有較大機會成功。至於去外國發展，48.3%人回答「一半半」，不會有較大成功機會的有23.2%，而認為會有較大成功機會的有15.1%。

受訪者個人社會流動經驗，大部分(五成七)認為與5年前相若，僅11.9%自覺向上流動，更有18.2%向下流。受訪者對向上流動的理解為增加財富及發展事業(34.4%)，其餘依次為「改善生活質素」(29.1%)、增長教育知識水平(17.0%)及增加對社會影響力(6.4%)。