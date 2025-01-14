中大醫學院估算本港逾四成市民有中等至嚴重程度腸道微生態失衡

本港踏入流感季節，中大醫學院估計，未來數星期是流感高峰期，呼籲市民注射預防疫苗，同時要提升腸道健康。

外國研究：腸道細菌越是五花百門越好

中大醫學院腸道微生物群研究中心主任陳家亮引述外國研究顯示，相比健康人士，流感及新冠病人的腸道微生態失衡，以致容易感染病毒。他說，腸道細菌越是五花百門越好，多樣性減少，反映腸道細菌不夠健康。

中大醫學院在新冠疫情期間做的研究估算，本港超過四成市民有中等至嚴重程度的腸道微生態失衡情況，陳家亮建議市民日常盡量進食蔬果，再由腸道微生物酵解，從而改善腸道微生態，增強免疫力，形容是「三歲定八十」良好飲食及生活習慣應該由細做起，包括減少食用有添加劑或防腐劑的食物。