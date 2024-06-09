中大醫學院研發出有效評估抑鬱症程式　冀AI輔助臨床診斷

中大醫學院研發的手機程式有效評估抑鬱症（左起）中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國教授、博士後研究員陳捷博士及助理教授李汶浩博士。

中文大學醫學院研發出有效評估抑鬱症的手機應用程式，透過人工智能分析使用者的面部表情、聲音及文字等生物指標，以及智能手錶收集作息習慣等數據來診斷，準確度達八成一，研究結果已於國際期刊發表。

準確度達八成一

中大醫學院在2021至2023年期間進行對照研究，招募101名抑鬱症病人及82名沒有精神障礙人士，他們需要連續7日、每日做4次記錄，包括填寫心情日記，自我評估快樂指數，以及錄影片段回答問題。在收集使用者的面部表情及聲音等數位生物特徵後，經分析得出與抑鬱症相關的常見表徵。