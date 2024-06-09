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2024-06-09 12:50:54

中大醫學院研發出有效評估抑鬱症程式　冀AI輔助臨床診斷

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中大醫學院研發的手機程式有效評估抑鬱症（左起）中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國教授、博士後研究員陳捷博士及助理教授李汶浩博士。

中大醫學院研發的手機程式有效評估抑鬱症（左起）中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國教授、博士後研究員陳捷博士及助理教授李汶浩博士。

中文大學醫學院研發出有效評估抑鬱症的手機應用程式，透過人工智能分析使用者的面部表情、聲音及文字等生物指標，以及智能手錶收集作息習慣等數據來診斷，準確度達八成一，研究結果已於國際期刊發表。

準確度達八成一

中大醫學院在2021至2023年期間進行對照研究，招募101名抑鬱症病人及82名沒有精神障礙人士，他們需要連續7日、每日做4次記錄，包括填寫心情日記，自我評估快樂指數，以及錄影片段回答問題。在收集使用者的面部表情及聲音等數位生物特徵後，經分析得出與抑鬱症相關的常見表徵。

中大醫學院研發的手機程式有效評估抑鬱症（左起）中大醫學院精神科學系系主任兼卓敏精神科學教授榮潤國教授、博士後研究員陳捷博士及助理教授李汶浩博士。 中大醫學院團隊研發的手機程式，透過錄影記錄使用者的表情、聲線及感覺描述，評估快樂指數。整個過程約需兩分鐘。

經常皺眉 語速變慢 延遲作息時間 均屬特徵

中大醫學院精神科學系系主任榮潤國表示，抑鬱症影響情緒、語言等變化，舉例經常皺眉至眉頭出現「亞米加符號」的面部表情、語速變慢，及延遲作息時間，均屬於憂鬱情緒的特徵。

根據2015年本港精神健康調查數據，每100人當中，有8.3人患有抑鬱症，但只有兩成多患者會尋求支援，原因包括對病症缺乏認知、怕被標籤，或難以尋求服務等。 手機應用程式目前只限內部研究用途，預計需要多至少一年才能推出市面。研究團隊期望，透過人工智能可以輔助傳統臨床診斷，有效篩查，及早診斷及介入治療；長遠普及精神健康服務，縮短輪候服務的時間。

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原文刊登於 香港電台

抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處
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