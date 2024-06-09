中大醫學院研發出有效評估抑鬱症程式　冀AI輔助臨床診斷

中文大學醫學院研發出有效評估抑鬱症的手機應用程式，透過人工智能分析使用者的面部表情、聲音及文字等生物指標，以及智能手錶收集作息習慣等數據來診斷，準確度達八成一，研究結果已於國際期刊發表。
準確度達八成一
中大醫學院在2021至2023年期間進行對照研究，招募101名抑鬱症病人及82名沒有精神障礙人士，他們需要連續7日、每日做4次記錄，包括填寫心情日記，自我評估快樂指數，以及錄影片段回答問題。在收集使用者的面部表情及聲音等數位生物特徵後，經分析得出與抑鬱症相關的常見表徵。
經常皺眉 語速變慢 延遲作息時間 均屬特徵
中大醫學院精神科學系系主任榮潤國表示，抑鬱症影響情緒、語言等變化，舉例經常皺眉至眉頭出現「亞米加符號」的面部表情、語速變慢，及延遲作息時間，均屬於憂鬱情緒的特徵。
根據2015年本港精神健康調查數據，每100人當中，有8.3人患有抑鬱症，但只有兩成多患者會尋求支援，原因包括對病症缺乏認知、怕被標籤，或難以尋求服務等。 手機應用程式目前只限內部研究用途，預計需要多至少一年才能推出市面。研究團隊期望，透過人工智能可以輔助傳統臨床診斷，有效篩查，及早診斷及介入治療；長遠普及精神健康服務，縮短輪候服務的時間。
原文刊登於 香港電台