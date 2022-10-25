中大醫學院研發腸道微生態配方 研究指減打針副作用

本港展開新冠疫苗接種計劃逾一年半，部分人打針後或會出現不良反應。中大醫學院研究發現，服用其研發腸道微生態配方的長者和糖尿病患者，可減低接種兩款疫苗後的不良反應，他們感染新冠肺炎和其他疾病的風險亦較低。團隊表示，配方的益菌進入腸道微生態後，有助增強免疫力和減輕打針副作用，又指配方適用於任何人及沒有副作用。 截至昨晚，本港最新首劑新冠疫苗接種率高達94.3%，不少人打針後都會有不良反應或副作用。中大醫學院早前研究發現，有四成港人腸道微生態缺乏益生菌，增加感染新冠肺炎和嚴重併發症的風險。

453名參與者分成兩組 團隊去年至今年招募453名滿65歲長者和糖尿病患者，參與關於中大醫學院研發的腸道微生態配方研究，要求他們在參與研究前後一周打第一針，其後分成兩組，連續3個月服用隨機分配的配方或維他命C安慰劑。 結果發現，服用配方的參與者在打第二針後的1個月內，不論接種科興或復必泰疫苗，出現不良反應的比率僅2.9%，較對照組的12.6%低。另外，服用配方組別感染其他細菌、病毒的風險，如皮膚炎、敗血病和傷口感染等，均較對照組低。此外，團隊又分析258名參加者的糞便樣本，發現服用配方3個月的參加者腸道菌群中，許多益菌數量均顯著提升，多種惡菌的含量亦同時降低，顯示配方可重塑健康腸道微生態。 中大醫學院內科及藥物治療學系教授、香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟稱，配方令腸道益菌增加高達兩成、惡菌減少五成，而益菌進入腸道微生態後，釋放的有益代謝物會透過血液循環至全身增強免疫力，以及與新冠疫苗產生反應減輕副作用。

