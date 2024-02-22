中大醫學院院長趙偉仁新上任　擬主動赴英澳聘教研人員

中大醫學院新任院長趙偉仁月初上任，他表示未來首要工作是招攬、培育和挽留人才，期望在醫科生學額增加後，師生比例不會太懸殊，並透露日後擬主動到英國、澳洲等地招聘教研人員。他上任前又曾分析全球20大醫學院，發現有關學府教職員數目以千計，惟中大醫學院僅250人，因此需要增聘人手。

為容納新增的醫科生學額，中大醫學院會興建一座教學科研綜合大樓，預計2027年落成。對於早前在立法會被質疑斥資逾33億元造價太貴，上任後今日(22日)首度見傳媒的趙偉仁認為，有新大樓才可增加醫學院能力，又稱高端醫學技術研究和教學，不能用普通教學模式或大樓作設計，直言如果沒有提前投入更多和準備日後用得更好，「好快可能已變成舊，而唔係新嘅大樓。」

港大醫學院昨日(21日)介紹專門在國際「交朋友」的新部門，趙偉仁笑言醫學院研究人員「本身都有好多朋友」，又相信做好自己「自然會吸引到朋友」，故不會仿傚有關做法。就香港科技大學正爭取成立本港第三間醫學院，趙偉仁認為成立前要思考本港有否足夠教學和科研人員，以及醫管局的支持等，並相信沒有競爭就沒有進步，舉例稱本港兩間醫學院屬良性競爭。

中大醫學院支持23條立法

另外，趙偉仁指中大醫學院絕對支持《基本法》23條立法，認為有穩定的社會局面，對醫療上的發展有重大支持作用，同時不擔心影響國際合作，相信國際醫療創科研究能與地緣政治分開。