中大醫院仁安醫院錯誤處方麻醉藥或抗生素　衞生署已要求交報告

中大醫院涉向一名有藥物過敏的病人，錯誤處方會導致其過敏的麻醉藥。(資料圖片／鍾式明攝)

兩宗私院延遲呈報的事件，包括中大醫院7月涉向一名有藥物過敏的45歲男病人，錯誤處方會導致其過敏的麻醉藥，以及仁安醫院涉向有過敏史的29歲女病人，錯誤處方抗生素。至於第三宗事件，涉及中大醫院9月為一名67歲癌症男病人注射化療藥物時，錯誤調校輸注機輸藥速度。

中大醫院和仁安醫院今年第三季，共發生3宗涉錯誤處方藥物的重要風險事件，其中兩間私院各有一宗事件延遲呈報，違反《私家醫院實務守則》要求，獲衞生署發出要求通知。衞生署表示，3名病人情況穩定。

仁安醫院有病人住院期間自行離開，及後懷疑自殺身亡。(資料圖片／陳奕釗攝)

中大醫院：兩病人事後無過敏反應

中大醫院回覆查詢指，就涉及麻醉藥過敏病人的事件，當時正準備進行通淚管程序前麻醉，醫生在程序前得悉病人的過敏史。至於化療藥物輸液速度出錯一事，中大醫院表示事後已主動呈報衞生署，並於翌日向署方交代詳情。院方又稱，兩名病人在事後均沒有出現過敏反應，毋須使用強心針。

衞生署要求四周內交報告

衞生署表示，在接到私家醫院通報事件後即時作出跟進，並要求有關醫院4星期內提交調查報告。就醫院病人離院後自殺一事，署方審視醫院提交的所有資料後，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》或《實務守則》。衞生署續指，兩間私家醫院均已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序，署方會繼續監察醫院執行改善措施。