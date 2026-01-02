中大醫院元旦嬰零時零分搶閘出世 父母冀兒子有愛善良勇敢

踏入2026年凌晨，本港最少有6名元旦嬰兒出生，其中一名男嬰在中大醫院於零時零分「搶閘」順產誕生；原定1月3日才出生的他，結果昨晨急不及待出生與父母相見，重3.2公斤，是雙親的第一胎。喜獲麟兒的父母何氏夫婦希望兒子做一個有愛、善良和勇敢的人。 任職物流業的何先生表示，原本計劃剖腹生產，經醫生建議順產對媽媽及嬰兒較好，因而嘗試讓妻子順產；又指預產期原定1月3日，沒料到兒子「搶閘」出生。親身陪伴太太進入產房見證兒子誕生，之後又親手剪臍帶，他形容生產過程很震撼，讚揚「女性真係好偉大。」

新年新希望，他冀妻子順利康復，兒子快高長大、健康成長，未來做一個有愛和善良的人貢獻社會。 手抱愛子、洋溢幸福笑容的何太透露，除夕出現陣痛，經歷16小時後順產誕子。她感謝兒子選擇他們做父母，還有「好叻」選擇在凌晨零時出生，而她得知是兒子是元旦B時，都難以相信，又形容「無法用言語去形容」分娩感受，但看到愛子出世一刻，則感覺甚麼也值得。她計劃未來會全職照顧兒子，期望他日後做個有愛的人，善良、勇敢的男孩子。何氏夫婦又透露仍在考慮兒子的名字。

公立醫院有5名嬰兒元旦日首半小時出世 除何先生和何太愛情結晶品外，踏入元旦首半小時，公立醫院已有2男3女元旦嬰出世，分別在聯合醫院、廣華醫院(兩名)、東區醫院及屯門醫院，於凌晨零時02分至零時30分出生。當中凌晨零時06分在廣華醫院誕生的男嬰，更較預產期提早兩周出生，重2.89公斤，是胡先生和胡太的第三胎。胡太稱夫婦均喜歡小朋友，因此生第三胎。 胡太透露，男嬰有一名6歲哥哥和1歲半姊姊。她憶述除夕當日傍晚約6時開始感胎痛，形容兒子很幸運可成為元旦嬰兒。胡生則笑言兒子「趕住出嚟慶祝2026年」；又指一家人齊整和平安最重要，希望孩子健康、快樂成長，並做一個對社會有貢獻的人。