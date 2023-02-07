中大醫院向政府提出延遲5年還款　強調財務穩健但不足償還

【19:17更新：加入中大醫院回覆】 香港中文大學醫院早前獲政府貸款逾40.3億元，原定今年開始要作出共10次年度還款。政府建議容許中大醫院延遲5年開始還款，並要求醫院履行一項服務責任，在15年期間透過向市民提供公共醫療服務，取代支付預計原來應繳的利息。 政府：疫情嚴重影響醫院運作 醫務衞生局向立法會提交文件，指財務委員會2015年批出的政府貸款條款，中大醫院今年至2032年內，合共要作出共10次年度還款，每年還款額除10期均等的4.3億元本金款額外，亦要包括未償還款額的利息。 當局解釋，新型肺炎疫情嚴重影響中大醫院運作，財政方面更構成「極為負面的影響」。根據中大醫院向政府提交的最新財務推算，若按照原定還款時間表，今年至2032年的現金流預測狀況惡劣、現金結餘將維持負值，其中在2027年會達至逾負20億元的最低位。

若不獲政府支持料無法營運 文件指出，中大醫院如不獲政府支持，將無法維持營運，而已經營一年半的中大醫院如首次還款已被視為違約，無疑對政府在私家醫院發展政策下採用新服務模式、以中大醫院作為其他私家醫院的榜樣，造成沉重打擊。 應繳利息方面，政府因應順延還款，建議醫院把原來應繳的利息，改以向市民提供公共醫療服務取代，相關款額大致可折合為逾12萬個住院日次，即大致為15年期間持續提供23張住院病床。有關住院日次的公共醫療服務，可透過接收醫管局轉介病人使用住院病床、提供醫管局所要求的非住院服務，以及其他由政府在有需要時構思的機制等途徑提供。