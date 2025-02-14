中大醫院尋求批准順延3年貸款　盧寵茂冀院方開拓業務控制成本

盧寵茂在立法會一個委員會上說，院方積極發展套餐式收費，根據服務契約，營運第3年開始接收15000多宗專科門診新症，提供6000多個住院病床日數，超額完成20%，強調政府支持院方尋求財委會批准餘下3年貸款順延安排。

中文大學醫院2023年獲立法會財委會批准「2+3年貸款順延安排」，首兩年順延還款期將於下月屆滿。醫務衞生局局長盧寵茂表示，中大醫院經過3年多實際營運經驗，財務狀況正逐步改善，但程度遜於獨立顧問原先估算，顯示營運和成本控制仍然有改善空間，由於中大醫院目前現金結餘明顯不足以維持還款，因此需要尋求批准餘下3年貸款順延安排，希望院方致力開拓業務、控制成本、強化管理，以提升效益和改善財務狀況。

中大校董會主席查逸超說，中大從未忘記成立醫院的初心，有信心現時的營運模式在商業上可行，中大將一如既往全力支持醫院業務發展，致力與中大醫院協同合作開源節流、強化管理。

中大醫院行政總裁馮康指出，院方業務持續穩健增長，2024至25年上半年度總收入按年增加大約3成，有信心將繼續增加，過去營運表現也證明醫院營運模式的可行性和方向正確。

馮康又指，院方超額完成所有支持政府醫療改革的服務承諾，也會按照地契要求，陸續將餘下住院病床投入服務，由目前的大約300張，至2027年10月之前增加至全面營運超過500張病床。他預計未來數年醫院現金流至償還貸款時將非常緊張，中大和院方將合作尋求財務安排，持續開源節流。