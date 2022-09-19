中大醫院疑調錯嬰兒　餵哺母乳時始揭發　涉事職員暫停護理初生嬰職務 (更新)

香港中文大學醫院發生懷疑調亂嬰兒事件。中大醫院表示，上周五(16日)下午一名職員將一位新生嬰兒，錯誤地送到另一位母親床邊。約2、3分鐘後職員始發現出錯，立即將嬰兒交回其母親，嬰兒經檢查後情況正常。院方指，事後有詳細向兩位受影響母親及其家人交代事件，而兩名母親及其嬰兒已分別於上周六(17日)及周日(18日)出院。

院方續稱，事後已迅速按機制在事件發生4小時內主動呈報衞生署，並於翌日向衞生署交代詳情。衞生署今早(19日)已到相關病房巡查了解事件，中大醫院亦成立小組調查事件，會在4星期內呈交詳細報告。

中大醫院說，涉事職員事後已被暫停所有直接護理初生嬰兒的職務，中大醫院已向相關病房的同事重新強調正確的母嬰身份核對程序，並加強臨床督導。此外，於9月內為相關病房的所有前線同事，重新進行病人身份核對能力和程序作評估審核，避免同類事件再次發生。院方就事件為受影響的母親及其家人致歉。

衞生署：要求四星期內交詳細報告

衞生署表示，上周五接獲該院呈報一宗涉及在餵哺母乳時，錯誤識別新生嬰兒母親的個案。署方回覆本報查詢時稱，現正進行調查，並已要求院方在4星期內提交詳細報告，以及跟進調查結果。

據報，被調亂的嬰兒當時有佩戴手帶，上面寫有嬰兒和母親的名字，給予母親前醫護人員亦有進行嬰兒身份核對程序。