中大醫院行政總裁馮康7月底退休　盧煜明稱已開展招聘檢視應徵者

中大校長盧煜明表示，中大醫院行政總裁馮康將於今年7月底退休，感激對方過去10年致力參與建院和營運，自從去年馮康通知校方相關決定，中大已開展全球招聘並成立委員會跟進，正檢視高質素應徵者，希望短時間內可以決定人選，又指接任人選需要對醫院運作有一定經驗、具創新思維和領袖才能，有信心醫院營運會越來越好。
盧寵茂：最壞打算政府會收回醫院
中大醫院的政府貸款首兩年的順延還款期，將於下月屆滿，尋求立法會支持餘下3年順延安排。在立法會一個委員會上，醫務衞生局局長盧寵茂表示，如果中大醫院不能在指定時間按合約還款，最壞打算政府會收回醫院，包括土地和建築物，強調當局不希望見到，認為中大醫院有重要角色，希望未來3年努力控制成本和提高收入，將差距拉近，又指如果2028年仍然未能還款，將考慮融資安排。
選委界議員陳凱欣表示，中大醫學院具有高質篩檢和手術水平，問到是否可以善用校方「殺手鐧」，吸引更多本地或海外病人選用，以增加收入。
校長盧煜明回應說，校方一直與醫院緊密合作引入新項目，當中無創檢測，利用人工智能進行大腸鏡檢查、超聲波治療癌症等項目，將陸續引入中大醫院。
醫院行政總裁馮康說，院方聘請很多大學教授或資深醫生提供醫療服務，以保障質素和減低手術後的後遺症，確保套餐價不蝕本；人手方面現時盡量控制，有需要才聘請，維持4名人員照顧一張病床，希望做到節流控制成本。
原文刊登於 香港電台