中大醫院行政總裁馮康7月底退休　盧煜明稱已開展招聘檢視應徵者

中大校長盧煜明表示，中大醫院行政總裁馮康將於今年7月底退休，感激對方過去10年致力參與建院和營運，自從去年馮康通知校方相關決定，中大已開展全球招聘並成立委員會跟進，正檢視高質素應徵者，希望短時間內可以決定人選，又指接任人選需要對醫院運作有一定經驗、具創新思維和領袖才能，有信心醫院營運會越來越好。

盧寵茂：最壞打算政府會收回醫院

中大醫院的政府貸款首兩年的順延還款期，將於下月屆滿，尋求立法會支持餘下3年順延安排。在立法會一個委員會上，醫務衞生局局長盧寵茂表示，如果中大醫院不能在指定時間按合約還款，最壞打算政府會收回醫院，包括土地和建築物，強調當局不希望見到，認為中大醫院有重要角色，希望未來3年努力控制成本和提高收入，將差距拉近，又指如果2028年仍然未能還款，將考慮融資安排。