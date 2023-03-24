中大開學日保安員遭潑粉末案 前臨行會主席區倬僖等2人涉非法集結裁定罪脫

2021年1月開學日，前中大學生會臨行會主席區倬僖，連同其他學生涉嫌在保安檢查站呼籲學生呼籲學生不必展示學生證，期間推跌鐵欄及向保安潑灑白色粉末。區倬僖等3人否認參與非法集結罪受審，經審訊後，其中區倬僖及另1人今日（24日）於沙田裁判法院均被裁定罪名不成立。裁判官朱文翰指，控方未能提供證據證明拍卡紀錄真確性，以及被告隨身物品不具獨特性，故未能證明他們曾參與非法集結。區另向法庭申請訟費獲批。

被告為區倬僖（23歲，學生）及梁顥維（26歲，學生）同被控於2021年1月11日，在馬鞍山港鐵大學站A出口外近香港中文大學校園裡的出入口保安檢查站，連同其他不明人士，參與非法集結。

官：控方未能證明被告曾參與非法集結

朱官裁決時指，本案爭議點是兩被告有否參與案發時發生的非法集結，牽涉身份爭議，而控方稱有警員指閉路電視片段拍攝到兩被告曾拍卡出入宿舍，先就被告區倬僖而言，控方依賴宿舍的拍卡記錄，同時沒有提供證據證明其真確性，即屬傳聞證供，而且被告身穿的紅色連帽上衣並非具獨特性和特定品牌，加上被告行經的路線可通往其他地方，不一定到檢測站，且區手持的紅色膠袋，為街市時常使用的膠袋，他亦不是在案發地點附近地方被捕，故裁定他罪名不成立。

朱官續指，就被告梁顥維，控方亦依賴拍卡記錄，惟跟區的情況與同，另梁即使有跟黑衣人交談，但估計不到他們談及的內容，同時他案發時身處於石壆較遠的地方，並非參與黑衣人之中，加上梁作出拍攝行為，亦並非搗亂，與黑衣人的行為不符，因此未能在毫無疑點下有份參與非法集結，裁定罪脫。