中大香港傳與中大深圳「共享學位」　中大回應未有考慮作出任何改變 (更新)

日前網上傳出中文大學香港本校（中大香港），以及中文大學深圳分校（中大深圳）聯合發通告，表示基於兩校學術標準一致，故兩者畢業生一樣獲授香港中文大學的學位。此舉引發深港兩地中大生熱議，其中有港校的內地生聯署抗議，並提出質疑。 最新中大回覆本報，表示中大沒有改變參與世界大學排名的方式。不論是中大，或是中大（深圳）的學生及畢業生的身份亦保持不變。未有考慮作出任何改變。 【19:15 更新中文大學回應】

中大香港傳與中大深圳「共享學位」 網上流傳通告顯示，一份題為「香港中文大學和香港中文大學（深圳）聯合通告」，由中大深圳分校在微信發出。內容指，中大深圳創校9年，在學科建設、師資招聘等各方面取得進步，但因辦學時間短暫，故未曾參與任何大學排名，又提及兩校正考慮將來或與香港中大「合併數據」、「聯合排名」等。 通告亦提及，香港中大與深圳分校學術標準一致，故深圳分校畢業生與香港中大生一樣獲授香港中大學位，深圳分校「並不獨立授予學位」，而通告現已在微信上被刪除。 網傳中大通告：

中大香港內地生聯署抗議 事件引起中大香港內地生聯署抗議，「香港中文大學內地本科生聯合會」在其微信公眾號，發表「致校方的聯名信」。內文指，該通告在內地學生群體引發巨大爭議，並收到了大量會員的投訴和不滿，認為該政策並未考慮部份內地生的實際權益；聯合會又提出質疑，認為對中大的品牌形象產生巨大負面影響。 另有自稱香港中大內地生表示，目前已有422名內地生聯署反對安排，又質疑校方只在微信發通告疑作隱瞞本地生，指新措施同時損害中大香港內地生及本地生利益，並憂慮中大香港的國際大學排名會被拖低。 網傳中大港校內地生聯署：