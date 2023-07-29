中大香港傳與中大深圳「共享學位」　港校內地生聯署抗議

日前網上傳出中文大學香港本校（中大香港），以及中文大學深圳分校（中大深圳）聯合發通告，表示基於兩校學術標準一致，故兩者畢業生一樣獲授香港中文大學的學位，。為此舉引發深港兩地中大生熱議，其中有港校的內地生聯署抗議，並提出質疑。

中大香港傳與中大深圳「共享學位」

網上流傳通告顯示，一份題為「香港中文大學和香港中文大學（深圳）聯合通告」，由中大深圳分校在微信發出。內容指，中大深圳創校9年，在學科建設、師資招聘等各方面取得進步，但因辦學時間短暫，故未曾參與任何大學排名，又提及兩校正考慮將來或與香港中大「合併數據」、「聯合排名」等。

通告亦提及，香港中大與深圳分校學術標準一致，故深圳分校畢業生與香港中大生一樣獲授香港中大學位，深圳分校「並不獨立授予學位」，而通告現已在微信上被刪除，目前香港中大及中大深圳網頁均無發布相關消息，或作任何澄清。《am730》已就事件向中大查詢。