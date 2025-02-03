中大：新冠疫情期間出世嬰兒過敏症發病率較疫情前出生多約四成半

中大醫學院研究發現於新冠疫情期間出世的嬰兒，過敏症發病率比疫情前出生的多46%。團隊相信是疫情期間著重防疫，嬰兒身處在過度乾淨的環境，導致腸道微生態失衡較嚴重，增加過敏及濕疹情況，呼籲家長審視日常的消毒習慣，避免矯枉過正。
疫情期間出生的嬰兒腸道缺少建構免疫功能的益菌
中大醫學院腸道微生物菌群團隊分析及比較兩批分別在新冠疫情前，以及在疫情期間出世合共1152名嬰兒情況，研究人員再分析當中700名嬰兒糞便樣本，結果顯示，疫情期間出生的嬰兒，腸道明顯缺少建構免疫功能的益菌。
中大醫學院副院長兼香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟表示，嬰兒出世後的100天是建立免疫系統的黃金期，需要接觸不同的細菌，最重要是不能夠過度乾淨。她指出有良好的腸道微生態，身體自然健康，有助長大後預防疾病，例如濕疹。如嬰兒在這段期間使用抗生素，腸道會進一步失去益菌。
陳家亮：過份著重消毒衞生會趕走人體的好菌及壞菌
中大醫學院香港微生物菌群創新中心聯合總監陳家亮表示，以往的家長會讓子女在地上爬行活動，但現時家長則較為緊張，很多時都要消毒清潔所有東西才讓子女接觸。他強調過份著重消毒的衞生習慣，趕走人體的好菌及壞菌，導致腸道微生態失衡惡化，如市民繼續沿用疫情時的過度消毒習慣，擔心相關情況會持續。
中大醫學院表示，兒童要有健康身體，飲食需要均衡，多吃蔬果等纖維，有助製造益菌，而充足的戶外活動同樣重要。
原文刊登於 香港電台