中大：新冠疫情期間出世嬰兒過敏症發病率較疫情前出生多約四成半

中大醫學院研究發現於新冠疫情期間出世的嬰兒，過敏症發病率比疫情前出生的多46%。團隊相信是疫情期間著重防疫，嬰兒身處在過度乾淨的環境，導致腸道微生態失衡較嚴重，增加過敏及濕疹情況，呼籲家長審視日常的消毒習慣，避免矯枉過正。

疫情期間出生的嬰兒腸道缺少建構免疫功能的益菌

中大醫學院腸道微生物菌群團隊分析及比較兩批分別在新冠疫情前，以及在疫情期間出世合共1152名嬰兒情況，研究人員再分析當中700名嬰兒糞便樣本，結果顯示，疫情期間出生的嬰兒，腸道明顯缺少建構免疫功能的益菌。