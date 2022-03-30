中央援港｜內地中醫專家抵港 林鄭：冀助患者康復調理身體

第五波疫情下，再有內地人員到港支援抗疫工作。中國科學院院士仝小林等多名內地中醫專家昨早經深圳灣口岸抵港。到場迎接的特首林鄭月娥期望，他們能到安老院舍視察，並提出如何增加防感染工作，盡快應用中醫藥。仝小林則指本港長者個案多而且病情較重，認為中醫在調理上可發揮一定作用。

今次來港的中醫專家共7人，為中央安排的第四批內地醫療專家。當中6人，包括中國科學院院士、國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長仝小林等昨經深圳灣口岸抵港，獲特首林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞到場迎接。

至於副組長、廣東省中醫院副院長張忠德則於兩星期前已隨300人內地醫療團隊到港。

林鄭月娥表示，隨著愈來愈多確診者康復，現階段是適當時候引入內地中醫，讓本港借鑑如何利用中醫藥協助患者康復和調理身體，形容將對抗疫工作非常有用。仝小林則表示，Omicron變種病毒徵狀與其他變種病毒株有不同，現時本港老年患病較多、病情較重，死亡率亦比較高，相信中醫在整體調理上特別有利，特別是對於患有基礎性疾病的一些老人。

他期望中醫不僅單純治療新冠肺炎，亦可調理患者本身的基礎疾病。他指期待與香港中醫師一同合作，包括走入社區、安老院舍等實地考察，共同制定治病方案。

專家組到港後即馬不停蹄到政府總部與食衛局開會，亦會實地視察中醫遙距診症等設施。