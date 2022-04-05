中央援港｜內地專家組介紹中醫抗疫方案

內地中醫專家組今日(5日)繼續訪港行程，在中醫藥抗疫臨床應用方案業界交流會向本港中醫藥業界代表介紹中醫藥抗疫臨床應用方案，並進行交流及討論。

由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組，在內地使用中醫藥抗疫的經驗及基礎上，根據香港疫情的具體情況以及是次訪港考察行程中的發現，在香港現有臨床方案的基礎上，擬備了一套中醫藥抗疫臨床應用方案，就不同層面及對象，包括無症狀感染者、輕症患者、入住隔離設施的患者及康復人士，應用中醫藥提供指引，供中醫藥界及廣大市民參考。

專家組在內地使用中醫藥抗疫的經驗及基礎上，根據香港疫情的具體情況以及是次訪港考察行程中的發現，在香港現有臨床方案的基礎上，擬備了一套中醫藥抗疫臨床應用方案，就不同層面及對象（包括無症狀感染者、輕症患者、入住隔離設施的患者及康復人士）應用中醫藥提供指引，供中醫藥界及廣大市民參考。

有參與交流會的食衛局局長陳肇始形容，今天交流會是一個非常難得的機會，讓中醫專家組與本港中醫藥界代表分享有關方案的內容，並進行交流。她呼籲與會者進一步推廣中醫專家組的方案，讓更多市民及中醫藥同業參考。特區政府也會隨即加大宣傳力度，向市民推廣運用中醫藥防疫抗疫的資訊。

陳肇始又指，中醫專家組亦提出「三易」，即「易懂」、「易行」和「易得」的工作，港府會積極跟進落實有關建議，全面發揮中醫藥在抗擊疫情的優勢和作用，從而進一步推動香港中醫藥發展。