中央援港｜要求中央委派中醫專家來港抗疫 特首：闢抗疫新路

林鄭月娥昨在抗疫工作記者會上表示，就針對應用中醫藥抗疫，已向中央提出委派中醫專家來港支援抗疫工作。她同意可參考內地使用中醫藥抗疫，推動中醫藥在港發揮更大作用，「為香港的抗疫開闢一條新路」。

第五波疫情下，北京多次表明對港「有求必應」。特首林鄭月娥昨宣布，再向中央提出委派中醫專家來港，期望「為香港的抗疫開闢一條新路」。她又引述內地專家指，現時住院的長者病人比例仍高，且長者打針比例不高，建議本港不能放鬆。她又澄清，暫沒有計劃將「疫苗通行證」適用於公立醫院和診所的病人。

高拔陞：中藥助控病徵長期病

醫管局行政總裁高拔陞指，在內地醫療隊支援下，亞博館收治病人數目由過往約250人增至昨晨約360多人。他形容兩地醫護合作非常順暢，中醫專家亦有巡房和診治病人。他補充，內地專家有分享中醫藥對長期病患和病徵控制的幫助，亞博館亦有提供中醫服務。

林鄭月娥又透露，周三(23日)晚曾與內地專家開會，相關專家提及現時每日仍有200宗死亡報告，送院病人中長者比例仍高，重症風險大，長者完成接種疫苗比例亦不夠高，老人院舍感染又時有發生，建議本港一定不能夠放鬆。她又指，截至前晚，仍有接近28萬名70歲以上長者未接種疫苗，情況極不理想，呼籲長者和相關家人盡快安排接種疫苗。

無計劃擴「疫苗通行證」至公院病人

至於近日有指政府有意擴大「疫苗通行證」適用範圍至公立醫院病人，林鄭月娥指，有關地點屬市民必要、緊急前往的地方，當局暫時沒有計劃將「疫苗通行證」適用於病人，但醫管局的醫院和診所職員則須先接種疫苗。