中央收膠結束綠在區區接手成本降兩成　環保署稱不影響市民回收

環保署現時在9區推行、俗稱「中央收膠」的廢塑膠回收先導計劃即將結束，屋苑的廢塑膠回收服務本月19日起將由「綠在區區」承辦商接手。署方指，現時「綠在區區」承辦商也有到屋苑收集各種回收物，與個別「中央收膠」往屋苑專門回收塑膠的行為和角色重疊，預計由「綠在區區」統一接手後，成本會較現時減少約兩成，強調改變不會影響屋苑居民回收塑膠。 3區屋苑毋須再專門收集回收塑膠 在現有「綠在區區」回收網絡建立前，環保署於2020年推出「中央收膠」先導計劃，集中收集非工商業塑膠作回收。事隔4年，「綠在區區」回收網絡已經建立並改變市民行為習慣，在9區推行的「中央收膠」將於本月18日結束，現時全港15區由「綠在區區」承辦商收集屋苑廢塑膠的安排，於「中央收膠」結束翌日起會擴展至全港18區。

環保署助理署長(廢物管理)黃智華表示，今次的改變主要針對回收物的下游處理環節，對居民提交回收物沒有影響，未來仍可繼續將回收物放進三色桶或自行交到「綠在區區」。他解釋，在「中央收膠」推行的9區，其中3區的「綠在區區」承辦商本身也有到屋苑收集塑膠以外的多種回收物，日後可一併收膠而毋須再安排回收商專門到場收集，又稱供該9區「綠在區區」選擇的塑膠回收商將由指定的3間，增至市場上超過10間的合適回收商。 撤損耗率換相若標準監察廢膠運用 有意見擔心日後回收商對部分價值較低的廢塑膠不感興趣，最終令相關廢塑膠被棄置。黃智華強調，環保署會加強監察下游回收商，確保適合回收再造的廢塑膠得到妥善處理，而不能直接送往堆填區。他續說，每種廢塑膠均有機會因運送過程或使用情況受污染或含有雜質而未能再造成其他產品，因此難以轉廢為材，會影響新產品質量，但可以用作製造水泥過程的燃料，以物盡其用。

在「中央收膠」先導計劃完結後，廢塑膠不多於一成損耗率的限制將隨之消失。黃智華強調，政府仍會繼續以相若的標準，確保回收商做到轉廢為材，違反的核准回收商將會被扣減服務費，甚至剔出名單。署方指，對本港廢塑膠回收率有信心，現時百分比達到14%，比前一年上升2至3個百分點，相信日後訂立生產者責任共同法律框架後回收率會繼續上升。