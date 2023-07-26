中央放鴿 港股挾升766點 分析：信心待恢復 二萬關有難度

中共中央政治局會議「放鴿」，市場憧憬內地未來數周將見樓市鬆綁措施，加上擴大內需及推動平台經濟等一系列「穩經濟」的開口牌，將恒生指數推高766點或4.1%，至19,434點約1個月收市新高，重越俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(昨處19,331點)。大行普遍認為，會議釋出的訊號強烈，預料第四季經濟會見到有意義反彈，惟對於最關鍵的恢復投資信心則仍有保留。有市場分析更認為港股昨日升勢涉及挾淡倉，不排除「升過龍」，要再進一步向上仍需實質政策配合，因此對重越二萬關仍傾向審慎。

國企股及科技股明顯跑贏，國企股指數全日狂飆5.3%或333點，報6,604點；恒生科技指數更急升242點或6%，報4,257點。主板成交額1,421億元，按日多52%，為逾1個月來最高；相反，大市沽空額減少7%，至228.8億元，沽空率急降10.2個百分點，至16.1%。至於A股全線衝高，上證綜合指數報3,231點，升2.1%；深證成分指數走高2.5%，兩市合共成交額9,481億元人民幣。

北水趁機沽貨 外資大手掃A股

不過北水卻趁機沽貨，港股通合共淨沽出61.21億元，連續兩日吸資後斷纜，當中單計兩大ETF(指數買賣基金)盈富基金(2800)及恒生中國企業(2828)已合共淨沽出逾72億元；至於騰訊控股(700)則吸資近13億元。至於滬股通及深股通則大手吸資，合共淨買額189.83億元人民幣，為約1年半來最多外資流入A股。

大行料寬限購再減息 內房亢奮

80隻藍籌股中，除華潤電力(836)及中國石油(857)報跌外，其餘全數錄升幅，前者挫2.6%表現最差；後者失0.2%。內房股因「房住不炒」消失在政治局會議而亢奮，幾近全線反彈並躋身藍籌四大升幅王，當中碧桂園服務(6098)大升26.5%表現最佳；龍湖集團(960)漲25.6%。其他受惠板塊如內需及科技股亦雀躍，百度集團(9888)、美團(3690)及京東集團(9618)齊齊飆升逾7%；小鵬汽車(9868)爆升12.7%，蔚來(9866)亦漲逾一成；至於體育用品股安踏體育(2020)、李寧(2331)及特步國際(1368)齊齊飆升逾半成。