中央贈港大熊貓9.26抵港 住處四川奇珍館完成大升級 議員盼為旅遊市場帶來新機遇

海洋公園新的大熊貓住客即將到港！中央送贈本港的兩隻大熊貓會將於明日到港，然而送到海洋公園開始檢疫隔離，再入住園內的香港賽馬會四川奇珍館。行政長官李家超透露，兩隻大熊貓均5歲，剛踏入成年；牠們在當地已有名字，預告將進行徵名比賽。海洋公園亦表示，香港賽馬會四川奇珍館第一階段升級工程順利完成，可為兩隻新大熊貓提供舒適的活動空間；感謝香港賽馬會的慷慨撥款，支持擴建及提升大熊貓館設施。另有立法會議員認為新一對大熊貓能夠提升香港旅遊的吸引力，並會帶來經濟效益。
行政長官李家超昨日在行政會議前宣布，中央送贈本港的大熊貓會在周四早上抵港，文體旅局長楊潤雄今天赴四川出席歡送大熊貓儀式，而政務司長陳國基就會在熊貓抵港當日到機場迎接。大熊貓抵港後會由警隊護送組的精銳電單車隊護送至海洋公園，及後接受最少30天的隔離檢疫。園方亦已到都江堰基地準備前期工作，包括將廣東省竹子送到都江堰，讓大熊貓預先習慣竹子品種。
李家超又提到，雄性大熊貓在四川當地名為「安安」，重130多公斤，「身體強壯，動作敏捷，聰明好動」；雌性大熊貓則叫「可可」，重100公斤，「善於攀爬，性情溫馴，溫柔可愛」。當局下月會舉辦命名比賽，選出有意義且可凸顯特質的新名字；另會舉辦全港繪畫比賽，讓市民描繪大熊貓可愛一面。他亦提到本港多個大型活動會加入大熊貓元素，旅發局即日亦會啟動一站式大熊貓專題網頁，方便旅客了解相關資訊。他強調，當局會積極推動社會各界利用大熊貓的熱潮商機。
四川奇珍館順利完成升級工程
兩隻新大熊貓完成隔離後將會入住香港賽馬會四川奇珍館。為熊貓提供更好的生活環境，香港賽馬會審批撥捐逾1億2,100萬港元，支持海洋公園提升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施。馬會表示款項會用作飄雪系統和園境等復修工作，讓館內環境保持優質、安全、適齡及更貼近大自然生態。此外，捐款將用於擴建「大熊貓之旅」，並用作推行社區教育計劃，捐助來自低收入家庭的學生入園探訪大熊貓。
海洋公園則表示，目前兩隻國寶川金絲猴「樂樂」和「其其」正居住於香港賽馬會四川奇珍館。第一階段升級工程順利完成後，奇珍館加入不少令人耳目一新的元素，包括由實木和玻璃纖維增強混凝土製成的全新攀爬架，務求為兩隻新大熊貓提供舒適的活動空間，透過多元化的裝置讓牠們盡展活力。
海洋公園公司主席龐建貽表示，賽馬會的慷慨撥款一直發揮關鍵作用，令公園可強化保育工作，實踐保育使命，感謝香港賽馬會及其慈善信託基金的大力支持。他又指，第二階段的升級工程包括新增雪石，以及後勤區域的改造。此外，公園的「大熊貓之旅」亦將擴展景點區域，提升整體訪客體驗。
籲打造大熊貓成香港旅遊新亮點
民建聯立法會議員陳勇表示，樂見特區政府重視大熊貓的到來，並認為新一對大熊貓不僅能夠提升香港旅遊的吸引力，還可以刺激旅遊業的經濟效益，發展「熊貓經濟」。他認為特區政府與海洋公園應帶領社會各界抓緊機遇，將大熊貓打造成香港旅遊的新亮點，並推動周邊產品與大型活動發展。
另一民建聯議員鄭泳舜則建議當局，鼓勵業界多參考內地經驗，製造一系列香港熊貓家族的文創產品，為熊貓家族的成長製作紀錄片、圖片冊或書刊。