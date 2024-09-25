中央贈港大熊貓9.26抵港 住處四川奇珍館完成大升級 議員盼為旅遊市場帶來新機遇

海洋公園新的大熊貓住客即將到港！中央送贈本港的兩隻大熊貓會將於明日到港，然而送到海洋公園開始檢疫隔離，再入住園內的香港賽馬會四川奇珍館。行政長官李家超透露，兩隻大熊貓均5歲，剛踏入成年；牠們在當地已有名字，預告將進行徵名比賽。海洋公園亦表示，香港賽馬會四川奇珍館第一階段升級工程順利完成，可為兩隻新大熊貓提供舒適的活動空間；感謝香港賽馬會的慷慨撥款，支持擴建及提升大熊貓館設施。另有立法會議員認為新一對大熊貓能夠提升香港旅遊的吸引力，並會帶來經濟效益。

行政長官李家超昨日在行政會議前宣布，中央送贈本港的大熊貓會在周四早上抵港，文體旅局長楊潤雄今天赴四川出席歡送大熊貓儀式，而政務司長陳國基就會在熊貓抵港當日到機場迎接。大熊貓抵港後會由警隊護送組的精銳電單車隊護送至海洋公園，及後接受最少30天的隔離檢疫。園方亦已到都江堰基地準備前期工作，包括將廣東省竹子送到都江堰，讓大熊貓預先習慣竹子品種。

李家超又提到，雄性大熊貓在四川當地名為「安安」，重130多公斤，「身體強壯，動作敏捷，聰明好動」；雌性大熊貓則叫「可可」，重100公斤，「善於攀爬，性情溫馴，溫柔可愛」。當局下月會舉辦命名比賽，選出有意義且可凸顯特質的新名字；另會舉辦全港繪畫比賽，讓市民描繪大熊貓可愛一面。他亦提到本港多個大型活動會加入大熊貓元素，旅發局即日亦會啟動一站式大熊貓專題網頁，方便旅客了解相關資訊。他強調，當局會積極推動社會各界利用大熊貓的熱潮商機。