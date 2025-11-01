中學助理校長持育人初心 投考輔警雙身份守護學生

現年35歲的冼嘉豪，擔任一間中學的助理校長，春風化雨12年，本是教導學生改正錯誤，協助他們重拾信心，惟每當目睹有年輕人誤入歧途，內心感到焦急及不忍，故毅然投考輔警，期望在校園之外，以另一個身分繼續守護學生。 冼嘉豪表示，本身在校是任教公民與社會發展科、歷史科及地理科，主要負責學與教、訓育及輔導事務和日常管理工作。因希望以身作則，為學生樹立榜樣，提高他們的守法意識和公民責任，他於去年4月投考輔警，今年3月開始接受為期33周的訓練，本月正式到前線執勤。



訓練知識實踐於教學中 助理校長和輔警看似兩個截然不同的身份，但都是本著一份育人的初心；他說，但兩個身分是相輔相成的。他利用工餘時間貢獻社會，亦可以將輔警訓練中習得的法律知識、多角度思考能力，以及溝通技巧，實踐於教學工作中，更妥善地確保校園安全。「士不可以不弘毅，任重而道遠。」他期望以雙重身分成就學生和自己，抱持仁愛的心，為社會貢獻力量。

從工程師化身輔警奪「銀笛獎」 另一名輔警警員郭倩明(Belle)，本身是一位機電工程署工程師，加入政府11年；她於2021年起負責策劃及管理警務處的工程項目，例如警察訓練設施工程。在參與警務處項目的經驗讓她與不同單位的警務人員緊密合作，認識警隊運作；更在他們的鼓勵下，令她對警務工作感興趣，加上其母親亦曾是輔警警員，故期望同樣以「雙重身分」回饋社會。因此，去年7月投考輔警。 Belle表示，輔警基本訓練課程中的射擊、步操和法律課程都是全新的挑戰。我積極於工餘時間研讀法例知識、鑽研射擊與步操技巧，同時維持良好的體能，在工作與訓練間取得平衡。有教官的耐心指導與同學的互相支持，逐步掌握相關知識與技能，並順利通過各項考核，並獲得全期最佳學術獎第一名。 她續稱，作為輔警警員，以往的前線工作經驗令她可從工程角度思考如何引入科技，提升執勤時的效率與安全性；身為工程師，亦能借助受訓期間的經驗，提出更實用的建議。

