中華基督教會基智中學女校友質疑本地學校一般無理規定女學生穿裙上學，令到她在冬季時被逼暴露小腿，禍及健康，兼帶性別歧視，早前入稟申請司法覆核，要求法庭禁止上述規定，指示全港學校女學生寒冬時可穿着厚襪褲。高等法院法官高浩文拒批司法覆核許可，指女校友早已不再是學生，沒有資格提出司法覆核，加上學生手冊上列明寒冷天氣警告生效時女學生可穿着長褲。

校方回應指申請人基於錯誤事實基礎

申請人為阮旻僖，擬答辯人為中華基督教會基智中學，擬利害關係方則為教育局。法官指出，根據教育局回應，一般由學校管理機構制訂校服規定，而非教育局，每間學校可獨立酌情決定，同時亦要遵守局方通告要求，為學生事務制訂政策時要符合平等機會原則，案中局方未接獲申請人投訴。

法官又引述校方回應指，申請人基於錯誤事實基礎提出司法覆核，當申請人仍然就讀時，校規容許而且學生手冊上列明寒冷天氣警告生效時，女學生可穿着灰色長褲，即使寒冷天氣警告沒有生效，個別學生亦可因應特殊情況要求穿長褲，校方會逐一考慮個案。