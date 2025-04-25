中學女生遭男同學涉持續性騷擾 平機會代入稟索償要求道歉

一名女中學生中二至中四期間，遭一名同級男同學多次涉嫌性騷擾，包括透過即時通訊軟件向她發出涉及性的猥褻訊息，以及向她作不受歡迎的身體接觸等。女事主曾多次向校方投訴，男同學遭校方警告後未有改善，女事主疑不堪騷擾更出現抑鬱症，其後向平機會投訴，平機會曾調停但失敗，於昨代表事主入稟區域法院，控告該名男同學，指對方違反性別歧視條例。申索人要求對方就申索人的情感受傷等賠償12萬元，並作書面道歉。 根據入稟狀，申索人(女學生)及答辯人(男學生)，除申索人在2022年9月一度轉校後返回原校外，2019至2025年在元朗同一間中學，就讀相同的級別，兩人關係不曾密切，申索人現為19歲。兩人就讀中二期間，答辯人向申索人表達愛意，並要求與她發生性行為，遭申索人拒絕。

其後答辯人曾向她發送一些涉及猥褻、性騷擾訊息，據了解包括「那你給我睡一下」等，亦曾當面對事主表示「穿的很騷像福利雞」。入稟狀指，申索人對答辯人發來所有訊息均感厭煩，並明確表示她深感冒犯和惱怒。答辯人數次在課堂上，走向事主並觸碰她的背部，其中一次更拉扯其胸圍帶。 女事主疑不堪騷擾，在身體檢查時證實有抑鬱症；家長和學校均有曾處理這宗性騷擾事件，惟未能成功解決。平機會接到求助後，亦曾多次在調查和嘗試透過調停或協商讓涉案的青年達致和解，但都未能解決爭議。

平機會昨發稿指，代表一名中學女學生(申索人)在區域法院提出法律訴訟。申索人指稱在她就讀中二至中四期間，一名同班男同學(答辯人)多次對她作出性騷擾，包括透過即時通訊軟件向她發出涉及性的猥褻訊息，以及向她作出不受歡迎的身體接觸等。申索人不斷清晰及明確地拒絕這些性騷擾行為，惟答辯人仍繼續對她作出性騷擾，甚至加劇其性騷擾行為，令申索人感到受冒犯及侮辱。 盼將案帶上法庭提高打擊性騷擾校園欺凌意識 平機會指，在2022至2024年期間，收到32宗涉及教育範疇的性騷擾投訴，佔該期間的整體性騷擾投訴約5%。由於校園性騷擾會嚴重影響學生的個人發展和校園生活，因此不容忽視。平機會指，將此個案帶上法庭，望能提高學生、教師和學校對打擊性騷擾(包括不受歡迎並涉及性的行為、言論及訊息等)和校園欺凌的意識，並提醒他們學生之間發生的性騷擾是違法的行為，會帶來嚴重的法律後果。