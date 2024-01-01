中學生十大新聞出爐 日本排放核廢水居首

2023年相信不少人渡過不平凡一年，學友社2023年中學生十大新聞出爐，投票結果中，本地天災、兇案佔近半；當中「日本排放核廢水多方傳出反對聲浪」、「名媛蔡天鳳碎屍案 轟動全港」和「荷里活廣場斬人案 精神健康支援引起各界關注」，為十大新聞中三甲，各有逾兩萬得票。
3萬名中學生十大新聞選舉投票
「第三十二屆全港中學生十大新聞選舉」由學友社主辦、民政及青年事務局及公民教育委員會贊助，於2023年11月17日至12月18日進行，共114間中學參與，投票學生人數達 37,364名。
蔡天鳳碎屍案排中學生十大新聞選舉第二位
十大新聞投票結果中，本地天災、兇案佔近半，首位為「日本排放核廢水 多方傳出反對聲浪」得票 25,484，得票率 68.21%；其餘4位為「名媛蔡天鳳碎屍案 轟動全港」(得票 22,793，得票率 61.00%)；「荷里活廣場斬人案 精神健康支援引起各界關注」(得票 22,099，得票率 59.15%)；「香港遇世紀暴雨 多處受災嚴重」(得票 19,065，得票率 51.03%)；「強颱風蘇拉襲港 天文台懸掛十號風球」(得票 18,184，得票率 48.67%)。
學友社分析指，日本政府於去年8月24日開始首階段的核廢水排放，世界各國對核廢水的排放表示反對及譴責，相關新聞屬全球事件。在8月中旬，本港傳媒廣泛報導相關新聞，學生接觸相關新聞報導的機會亦相對較多，而事件影響下一代及食物安全有關，故獲得學生高度關注。
關注提高學生傳媒資訊素養
學友社稱，社交媒體平台普及，除本港較常用的社交媒體平台外，中學生亦會使用國際及內地的社交平台，學生接收國際及內地消息上亦增加了更多獲得資訊的途徑。資訊爆炸的現代社會下，提升學生的傳媒資訊素養顯得更加重要。全港中學生十大新聞選舉將繼續關注中學生傳媒資訊素養，提高同學於資訊接收、分析及處理的能力。