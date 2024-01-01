中學生十大新聞出爐 日本排放核廢水居首

2023年相信不少人渡過不平凡一年，學友社2023年中學生十大新聞出爐，投票結果中，本地天災、兇案佔近半；當中「日本排放核廢水多方傳出反對聲浪」、「名媛蔡天鳳碎屍案 轟動全港」和「荷里活廣場斬人案 精神健康支援引起各界關注」，為十大新聞中三甲，各有逾兩萬得票。

學友社分析指，日本政府於去年8月24日開始首階段的核廢水排放，世界各國對核廢水的排放表示反對及譴責，相關新聞屬全球事件。在8月中旬，本港傳媒廣泛報導相關新聞，學生接觸相關新聞報導的機會亦相對較多，而事件影響下一代及食物安全有關，故獲得學生高度關注。

關注提高學生傳媒資訊素養

學友社稱，社交媒體平台普及，除本港較常用的社交媒體平台外，中學生亦會使用國際及內地的社交平台，學生接收國際及內地消息上亦增加了更多獲得資訊的途徑。資訊爆炸的現代社會下，提升學生的傳媒資訊素養顯得更加重要。全港中學生十大新聞選舉將繼續關注中學生傳媒資訊素養，提高同學於資訊接收、分析及處理的能力。