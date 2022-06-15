中學生性知識未如理想 家計會促全面性教育

現時教育局並沒有强制學校推行性教育，香港性教育只以跨學科形式融入教程。有調查發現，中學生性知識表現未如理想，在12題有關成孕、性病等問題中，中三至中六受訪學生平均只答對8題；中一至中二學生更只答對5至6題，結果與2016年調查結果相若。專家憂慮，中學生性知識不足，若他們發生性行為，意外懷孕風險可能增加。

家計會公布5年一度的「2021年青少年與性研究」調查，透過問卷於去年5月至7月訪問共8,343名中一至中六學生。調查顯示，中學生性知識不足，中三至中六學生中，僅47%女生及38%男生知道，性交時即使在陰道外射精也能令女性成孕，中一至中二學生，更只有26%女生及18%男生知悉。

有性經驗中學生較上次調查少

性交經驗方面，中三至中六學生中，有5.7%男生、4.2%女生表示曾有性經驗，均較上次調查結果少(6.6%男生、5.9%女生)。不過，男女首次性交平均年齡則有下降趨勢，女生由2016年的15.5歲，降至14.2歲；男生則由15.2歲，降至15.1歲。另外，疫情下青少上網時間增加，所有學生中，7%男生、3%女生曾裸聊，較2016年(2%男生、1%女生)高。

性小眾接納度顯著增加

研究亦發現，受訪中學生對「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」(LGBT)的接納程度顯著較2016年增加(男24%、女40%)，延續10年來的上升趨勢。中三至中六學生中，近八成女生及過半男生，接納女性同性戀、男性同性戀、雙性戀人士。

家計會執行總監林慧翔(圖右二)表示，明白學校課時有限，在課程中安排更多性教育內容不容易，但結果顯示中學生性知識未如理想，學校及家庭應從較低年級開始全面性教育。她認為，全面性教育應根據青少年的需要、興趣和心性發展，討論更多元化的課題，包括拍拖戀愛、性別認同、性傾向等。