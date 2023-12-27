中學生為乘車體驗獻良策 電車公司料2025年推到站時間程式

電車是不少市民常用的交通工具，同時也受遊客喜愛，惟與其他交通工具相比，部分人或感乘搭體驗有改善空間。最近有中學生在比賽中為電車公司出謀獻策，提出不同改善方案。有參日與學生注意到電車空間狹窄，乘客有時難以下車，故把部分座位改作「斜板位」，以騰出更多空間；亦有學生設計的方案，除了可統計車內人數，亦可顯示到站時間。
文、攝︰朱慧恩
「叮叮科創」2021年成立，是香港電車的姊妹公司，會與不同學校合作推動本地STEM教學發展。「叮叮科創」於本月舉辦了首屆中學生「叮叮科創大賽」，鼓勵學生利用創新科技，提出STEM方案，推動智慧城市發展。比賽吸引接近100隊伍參賽，最終中英文組別分別由嘉諾撒聖心書院的「電車智能預測系統」及張祝珊英文中學的「橫行不霸道」奪冠。
加上層人數指示燈 改裝斜板增空間
嘉諾撒聖心書院參賽者介紹，她們為電車設計了兩套系統，包括利用紅外線技術，統計乘客數量，令乘客得知上層的載客量；建議在通往上層樓梯的當眼處安裝三色指示燈，紅燈代表客滿，綠燈則表示尚有較多空餘位置，讓乘客知悉上層載客情況。此外，亦會統計電車的總載客量，並在車站顯示，讓候車乘客知悉下一班車內情況，決定乘搭與否，同時亦方便電車公司調派車輛。學生亦建議利用無線通訊技術，顯示電車到站時間。
來自張祝珊英文中學的學生則考慮到電車若過於擠逼令乘客難以下車問題，建議把電車其中一邊的座位拆掉，並改為裝上一排「半挨半坐」的斜板，既為走廊騰出更多空間，方便乘客下車，也能增加電車容量。團隊成員之一邱博恩介紹指，為了令乘客更舒適，可考慮在斜板上加裝咕𠱸。他續指，希望另一排的座位保留並給予長者和幼童等有需要人士使用，而新設計的斜位則留給短途乘客。
香港電車市場商務及品牌總監兼「叮叮科創」總經理張永恒稱，兩個方案均有可取之處，如目前部分電車已裝斜板，認為學生的方案具可行性，盼研究後可先在一輛電車上試行。至於到站時間顯示方面，張指已陸續在電車上安裝無線通訊技術讀取器，冀在明年底在所有車輛完成安裝，並在2025年推出手機應用程式，方便乘客查閱到站時間。