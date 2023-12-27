中學生為乘車體驗獻良策 電車公司料2025年推到站時間程式

電車是不少市民常用的交通工具，同時也受遊客喜愛，惟與其他交通工具相比，部分人或感乘搭體驗有改善空間。最近有中學生在比賽中為電車公司出謀獻策，提出不同改善方案。有參日與學生注意到電車空間狹窄，乘客有時難以下車，故把部分座位改作「斜板位」，以騰出更多空間；亦有學生設計的方案，除了可統計車內人數，亦可顯示到站時間。

文、攝︰朱慧恩

「叮叮科創」2021年成立，是香港電車的姊妹公司，會與不同學校合作推動本地STEM教學發展。「叮叮科創」於本月舉辦了首屆中學生「叮叮科創大賽」，鼓勵學生利用創新科技，提出STEM方案，推動智慧城市發展。比賽吸引接近100隊伍參賽，最終中英文組別分別由嘉諾撒聖心書院的「電車智能預測系統」及張祝珊英文中學的「橫行不霸道」奪冠。