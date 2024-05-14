中學生研發兩年環保裝置奪冠 行樓梯發電成再生能源

環保議題備受關注，再生能源亦是未來大勢所趨。數名中學生則在日常生活取得靈感，經兩年研究，研發出透過行樓梯發電的「壓電樓梯」裝置，發明更在香港傑出學生服務大使獎勵計劃中，奪得環境保護領域冠軍及最傑出學生服務團體獎，並成為全場總冠軍。

來自荔景天主教中學4名中三學生，包括池傲彥、鄺棨浚、林昆孝和劉鎧菱，自中一起已研究環保創科小裝置，亦曾參加相關比賽。組員池傲彥分享，從小學開始已經對STEM感興趣，而中學任教STEM的老師更成為他人生伯樂而組建這個團隊，共同構思及研發不同裝置。獲獎裝置名為「壓電樓梯」，創作靈感來自生活，留意到冷氣機及校內拍卡機等均要使用電力，傳統發電過程會污染環境，故他們設計構思圍繞不需要改變生活習慣，同時可以減少消耗不可再生的能源，透過日常行樓梯產生動力發電並轉化為電能。

林昆孝則指，整個裝置從構思到完成共花兩年，中一時製造出首個模型，其後不斷改良，至數月前才完成測試。被問到得獎感受，4名學生不約而同表示意想不到，亦要感謝學校、老師的幫助，以及隊友的付出。池傲彥希望裝置可以宣揚綠色環保，讓環保意識在年輕一代中萌芽。

除科研發展，該校學生亦重視學生社區服務。校長劉廣業指，學校每年會舉辦「長者探訪日」，組織全校師生探訪區內長者，亦會組織賣旗、與教會團體及社區服務中心合作推動社區服務工作。