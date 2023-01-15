中學生研發智能玻璃 按光度調整至半透明減室溫

玻璃幕牆是本港的主流的建築牆體裝飾方法，雖然有利大廈內部採用自然光線，但同時會吸收太陽的熱力。有中學生研發智能玻璃，自動根據光度調整至半透明，減少光線進入室內致溫度上升。另有小學生設計綠色火車系統，以可再生能源太陽能和風力發電取代化石燃料發電，減少碳排放。兩項發明均在「綠火焰計劃 - 環保智慧能源大賽」的中學組及小學組奪冠。

可控制智能玻璃轉為半透明

由4名英華書院中二學生研發的「智能玻璃大廈」全新智慧能源創新方案，以太陽能板準確偵測光度，當超過預設上限時，程式會發信號控制智能玻璃轉為半透明，以減少光線進入室內，避免室內溫度上升，從而減少冷氣用量，達至節能減碳。

團隊成員之一的曾啟宏透露，自己曾居住在陽光猛烈的樓宇，深深感受到玻璃無法阻隔的熱力。其後，接觸到變色玻璃，盼亦可應用在大廈上。而且，一般窗簾用上塑膠製造，採用智能玻璃代替窗簾亦可緩解環境污染和全球暖化。

冀火車改用太陽能風能發力

另一環保方案「人工智能綠色火車系統」則由4位太古小學五年級生發明，是一個交通系統的綜合能源解決方案。隊員陳善熙指，現時火車系統依賴化石燃料發電，耗電量大且環境污染。因此希望改用太陽能和風力的可再生能源發電，並配合各項感應裝置，透過人工智能控制電源開關，從而減碳和節約能源。