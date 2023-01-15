中學生研發智能玻璃 按光度調整至半透明減室溫

玻璃幕牆是本港的主流的建築牆體裝飾方法，雖然有利大廈內部採用自然光線，但同時會吸收太陽的熱力。有中學生研發智能玻璃，自動根據光度調整至半透明，減少光線進入室內致溫度上升。另有小學生設計綠色火車系統，以可再生能源太陽能和風力發電取代化石燃料發電，減少碳排放。兩項發明均在「綠火焰計劃 - 環保智慧能源大賽」的中學組及小學組奪冠。
可控制智能玻璃轉為半透明
由4名英華書院中二學生研發的「智能玻璃大廈」全新智慧能源創新方案，以太陽能板準確偵測光度，當超過預設上限時，程式會發信號控制智能玻璃轉為半透明，以減少光線進入室內，避免室內溫度上升，從而減少冷氣用量，達至節能減碳。
團隊成員之一的曾啟宏透露，自己曾居住在陽光猛烈的樓宇，深深感受到玻璃無法阻隔的熱力。其後，接觸到變色玻璃，盼亦可應用在大廈上。而且，一般窗簾用上塑膠製造，採用智能玻璃代替窗簾亦可緩解環境污染和全球暖化。
冀火車改用太陽能風能發力
另一環保方案「人工智能綠色火車系統」則由4位太古小學五年級生發明，是一個交通系統的綜合能源解決方案。隊員陳善熙指，現時火車系統依賴化石燃料發電，耗電量大且環境污染。因此希望改用太陽能和風力的可再生能源發電，並配合各項感應裝置，透過人工智能控制電源開關，從而減碳和節約能源。
兩隊伍於今(15日) 由香港中華煤氣有限公司與香港教育城合辦的「綠火焰計劃 - 環保智慧能源大賽」上，分別奪得中學組及小學組冠軍。今屆比賽以「環保智慧能源」為主題，總共有 139 隊參賽，分別來自66間中、小學。而中學組亞軍為五育中學，季軍為荔景天主教中學；小學組亞軍和季軍則為東華三院馬錦燦紀念小學及樂善堂梁銶琚學校(分校)。