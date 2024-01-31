中學生闖跑馬地行人隧道 向露宿者潑可樂及水惹公憤 校方：會嚴肅處理

社交平台流傳影片，可見3男1女年輕人於鄰近跑馬地馬場的行人隧道內，向正在休息的露宿者淋潑清水及可樂，有露宿者「中招」後驚呼。涉事一行人其後跑往隧道的升降機內逃走，其間各人在譏笑及粗言穢語。（影片截圖）

社交平台流傳影片，可見3男1女年輕人於鄰近跑馬地馬場的行人隧道內，向正在休息的露宿者淋潑清水及可樂，有露宿者「中招」後驚呼。涉事一行人其後跑往隧道的升降機內逃走，其間各人在譏笑及粗言穢語。其中一名涉事人士將影片上載至個人社交平台，其後被其他人轉載流傳，有人指其中一名涉事青年就讀赤柱一間中學的中四班。

【22:47更新】

一名涉事年輕人為香港航海學生 校方：會嚴肅處理

香港航海學校今日(31日)晚上發公告指，一名涉事年輕人為該校學生，對此非常關注。校方續指，一直對學生品格有嚴格的規管，並認為相關的行為並不符合學校的價值觀和行為準則；強調會嚴肅處理。與此同時，校方亦關注對涉事學生的教育和輔導工作，會教導學生正面和積極面對此事件，校方絕對有信心可以令事件得到妥善的處理。校方懇請各界能給予學生、家人和校方空間，去處理事件，並再次感謝大眾對此事件的關注。