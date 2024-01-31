中學生闖跑馬地行人隧道 向露宿者潑可樂及水惹公憤 校方：會嚴肅處理

社交平台流傳影片，可見3男1女年輕人於鄰近跑馬地馬場的行人隧道內，向正在休息的露宿者淋潑清水及可樂，有露宿者「中招」後驚呼。涉事一行人其後跑往隧道的升降機內逃走，其間各人在譏笑及粗言穢語。其中一名涉事人士將影片上載至個人社交平台，其後被其他人轉載流傳，有人指其中一名涉事青年就讀赤柱一間中學的中四班。
【22:47更新】
一名涉事年輕人為香港航海學生 校方：會嚴肅處理
香港航海學校今日(31日)晚上發公告指，一名涉事年輕人為該校學生，對此非常關注。校方續指，一直對學生品格有嚴格的規管，並認為相關的行為並不符合學校的價值觀和行為準則；強調會嚴肅處理。與此同時，校方亦關注對涉事學生的教育和輔導工作，會教導學生正面和積極面對此事件，校方絕對有信心可以令事件得到妥善的處理。校方懇請各界能給予學生、家人和校方空間，去處理事件，並再次感謝大眾對此事件的關注。
有疑似該校校友更指控涉事者作案累累，早前亦曾無故騷擾路人，其後再有影片流出，顯示有一批人士在摩利臣山道永寧街休憩處向一名男子潑水，及後一干人逃走，有同黨有附近拍下全程，未知是否同一批人。
涉事者道歉 希望大家「畀次機會」
事後，網上流傳疑為有關青年的道歉聲明，稱當時他們與露宿者發生爭執，因而「用了錯誤方式報仇」，並指自己已向校方解釋清楚事件，對事件感到後悔，並因而連累朋友，希望大家「畀多次機會」。
網民不賣帳斥社會垃圾 「有機會犯刑事罪行」
惟網民對道歉並不賣帳，直斥他們是「社會垃圾」、「仲以為自己好型要拍片」、「瞓街已經夠慘，天寒地凍仲淋人水」，「已經唔係踢唔踢出校咁簡單，直頭有機會犯咗刑事罪行」、「呢啲社會垃圾分分鐘自己將來都瞓街」，又質疑事主「爭執」的解釋，「同露宿者有爭執?爭位瞓呀?」、「千古奇談，真係未聽過會有露宿者同啲學生哥學生妹起爭執」、「道歉都係同返露宿者道，咁鍾意拍片，咁拍返條片同個露宿者道歉先啦。」