中學生闖跑馬地行人隧道 向露宿者潑可樂及水惹公憤

社交平台流傳影片，可見3男1女年輕人於鄰近跑馬地馬場的行人隧道內，向正在休息的露宿者淋潑清水及可樂，有露宿者「中招」後驚呼。涉事一行人其後跑往隧道的升降機內逃走，其間各人在譏笑及粗言穢語。其中一名涉事人士將影片上載至個人社交平台，其後被其他人轉載流傳，有人指其中一名涉事青年就讀赤柱一間中學的中四班。

有疑似該校校友更指控涉事者作案累累，早前亦曾無故騷擾路人，其後再有影片流出，顯示有一批人士在摩利臣山道永寧街休憩處向一名男子潑水，及後一干人逃走，有同黨有附近拍下全程，未知是否同一批人。

涉事者道歉 希望大家「畀次機會」 事後，網上流傳疑為有關青年的道歉聲明，稱當時他們與露宿者發生爭執，因而「用了錯誤方式報仇」，並指自己已向校方解釋清楚事件，對事件感到後悔，並因而連累朋友，希望大家「畀多次機會」。