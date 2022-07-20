中學男生向平機會投訴 指學校禁留長髮涉性別歧視

東華三院黃笏南中學一名中五男生林澤駿，昨日（19日）在網上發佈一條片段，講述自己因留長頭髮，被校方指違反校規，因而被剝奪參與學校活動或面臨停學。他正式向平機會投訴，指學校禁止男學生留長頭髮違反性別歧視條例，而且校規亦過時，其言論獲不少網民支持。平機會回覆傳媒查詢指，在處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情的原則，因此不會透露是否收到某些查詢，投訴或相關詳情；而校方亦向傳媒確認平機會有介入個案。

中五生林澤駿昨日在Instagram發文及短片，表示自立法會前議員梁國雄就男囚犯剪短髮規定司法覆核案頒布陳辭後，已思考學校不准男同學留長髮是否違法，已向平機會投訴學校不允許男生留長髮違反《性別歧視條例》，投訴獲接納並獲安排調停。林澤駿在帖文中質疑，男生留長髮不會損害校譽，又提到學校或以「不整潔」為由禁男生長髮，反問「大多女生也留長髮，還不是好好的嗎？」

林澤駿在文中提出多個觀點，認為校方以學校聲譽為由，去禁止男生留長頭髮理據不足。校方亦可能以男生留長頭髮不整潔為由，禁止留長頭髮。他指說法充斥矛盾及偏見，認為校方默認留長頭髮就代表邋遢、不整潔，提出學生每日返學前都會梳洗，因此說法不成立。他亦指，社會上或學校的性別定型，對男生留長頭髮有既定印象，「爛仔行為、影響市容」的說法是歧視長髮男生，亦漠視留長頭髮的原因，包括性別焦慮等問題，認為「髮禁」凌駕學生在校外的髮型、自我表達。