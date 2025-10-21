中學辦內地交流團　Google Drive收集學生回鄉證爆私隱疑慮　教育局：已即時聯絡相關學校

本港有學校疑捲入私隱風波。近日社交平台有學生發文稱，樂善堂轄屬中學樂善堂梁銶琚書院，以Google雲端硬碟（Google Drive）收集學生回鄉證，以準備往內地交流及考察；但凡持有學校帳戶人士均可觀看及下載其他學生證件，令私隱洩漏。該學生指，貼文發出後，負責活動老師隨即群組通知學生已取消上載連結，要求若未上載的同學自行拍照whatsapp或電郵給班主任；並在課堂上「提醒」學生不要網上「數臭學校」，有問題應當面溝通。
該校中三的A同學(化名)向傳媒透露，校方在10月7日開始收集三班的學生回鄉證資料，其中有兩班由同一名老師負責，要求同學將回鄉證上傳至Google Drive，從而引起私隱疑慮，而餘下的一班則由。另一名老師負責，並以學校應用程式單獨上載。
教育局：會繼續與學校保持聯繫
教育局回覆《am730》查詢指，已即時聯絡相關學校，並按既定程序作出跟進，包括要求學校向教育局提交書面報告交代事件。局方又指，一直透過不同渠道如《學校行政手冊》，提醒學校必須確保收集學生個人資料的目的和方式、資料的使用、資料的保安及查閱，以及披露資料等方面，均符合《個人資料(私隱)條例》規定。與內地交流相關的指引亦訂明，學校須根據《條例》規定，謹慎處理學生的個人資料。
教育局提醒學校在處理學生個人資料時須遵守《條例》的規定，並向事件中受影響的學生及家長解釋及作出適切支援。教育局會繼續與學校保持聯繫，提供意見及協助。
私隱專員公署：將跟進事件
個人資料私隱專員公署回覆傳媒查詢指，將會跟進事件。