中學辦內地交流團　Google Drive收集學生回鄉證爆私隱疑慮　教育局：已即時聯絡相關學校

本港有學校疑捲入私隱風波。近日社交平台有學生發文稱，樂善堂轄屬中學樂善堂梁銶琚書院，以Google雲端硬碟（Google Drive）收集學生回鄉證，以準備往內地交流及考察；但凡持有學校帳戶人士均可觀看及下載其他學生證件，令私隱洩漏。該學生指，貼文發出後，負責活動老師隨即群組通知學生已取消上載連結，要求若未上載的同學自行拍照whatsapp或電郵給班主任；並在課堂上「提醒」學生不要網上「數臭學校」，有問題應當面溝通。

該校中三的A同學(化名)向傳媒透露，校方在10月7日開始收集三班的學生回鄉證資料，其中有兩班由同一名老師負責，要求同學將回鄉證上傳至Google Drive，從而引起私隱疑慮，而餘下的一班則由。另一名老師負責，並以學校應用程式單獨上載。