中小企專題｜健科國際股份有限公司：「專利申請資助計劃」保障創新技術 AI智能分析個人基因數據 度身訂造保健藥物應付新冠疫情

醫療水平進步令人類的預期壽命得以延長，據聯合國開發計劃署發表的《2020年人類發展報告》，港人平均預期壽命為84.9歲，冠絕全球。然而，長壽背後，香港社會需要面對的卻是醫療資源緊絀及人口持續老化等連串問題。人工智能（AI）發展一日千里，其應用亦逐漸滲透到各行各業。近年就有不少生物醫藥科技公司積極鑽研如何運用AI智能化及自動化的特點，應用在生物科技和醫療健康層面。 在生命科學領域擁有逾20年經驗的高醇新博士，一直醉心研究生物科技如何改善人類健康及生活。2016年，高博士創辦生物科技公司健科國際股份有限公司（健科，Govita Tech Limited），專注研究分子標誌物、關聯基因數據與干預方案的人工智能技術。健科透過檢測生物樣本中的遺傳學、生化及小分子代謝等生物標記，利用人工智能算法關聯這些生物標記的數據，評估患慢性疾病的風險；針對性地提供量身訂造的解決方案，實現及早預防改善健康的目標。

資助申請專利 將研發成果轉化為資產 經歷5年多的時間，目前健科已收集到數千人的檢測數據，並逐步建立起一個小型數據庫，透過AI計算分析研發出個人化營養劑配方更達1,200種。高博士明白，每項創新技術與發明都是研發者或企業的寶貴資產，而AI應用於醫療領域在當時仍未普及，若健科自主研發的基因及代謝測試失去專利保護，在開發新技術和產品時將面臨風險：「註冊專利是保護健科資產的重要一步，但公司成立之初，資金相當有限，而且對於專利申請程序更是毫無頭緒。」 後來，高博士認識到由創新科技署推行、香港生產力促進局（生產力局）執行的「專利申請資助計劃」（PAG）。計劃以撥款資助形式，鼓勵從未在任何國家或地區擁有過任何專利的本地企業或人士申請專利，正好適合健科將研發成果轉化為受保障的資產。 生產力局提供專業評審 健科獲批資助成功提升企業信譽 健科遞交申請後，經過生產力局的協助進行專利檢索和技術評審後，最終成功獲批資助。高博士十分感謝創新科技署批出款項，助企業應付在內地、美國及新加坡申請專利的開銷。此外，技術得到專利保護，可為企業帶來顯著認可並提升信譽，從而幫助品牌推廣。 健科得到有效「資」援後，最終成功申請專利，為研發成果帶來肯定及保障，不但提升了產品的價值，更大幅增加了投資者及客戶的信心，高博士指：「普遍投資者對生產力局及政府的評審和支持充滿信任及肯定，特別是講求專業精確的醫療機構，我們的合作關係變得更堅實。」

可用作申請任何國家或地區專利 有助進軍海外市場 「專利申請資助計劃」每項獲批專利的最高資助額可達港幣25萬元或專利申請費用總額的90%，以金額較低者為準。由於資助金額可用作申請任何國家或地區專利，高博士認為，資助計劃對有意進軍海外市場的本地企業而言，絕對是「強心針」。高博士補充：「專利有地域限制，舉例說，如果健科希望打進內地市場，就需要再次在內地申請專利。『專利申請資助計劃』能夠為企業提供資金上的援助，在公司的目標市場申請專利。當海外投資者或用家得悉我們的研發技術得到專利保護後，就相當於一個信心的保證，投資者自然會願意投資、用家亦用得安心。」