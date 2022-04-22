中小企專題｜網球迷開發本地製手機鷹眼系統 「專利申請資助計劃」保障初創概念 普及應用提升體育賽事公平性

上屆東京奧運，港隊歷史性取得1金2銀3銅佳績，全城頓時掀起一股前所未有的運動熱潮，讓本地體壇未來發展方向再次成為社會焦點。 香港一直不乏本地製體育科技產品，協助運動員訓練及提升賽事公平性。無限立方有限公司（Infinity Cube）就是其中一間本地體育科技初創企業，兩位創辦人陳建宇（Ernest）及陳玉峰（Victor）因網球結緣，更因比賽時的落點出界問題，觸發他們意識到體育科技的機遇，能提升判決準確度及協助確保比賽的公平性。其後，Ernest與Victor毅然辭去工作，投身體育科技事業，開展研發本地製手機鷹眼系統——Eyes 3 Tennis，並在「專利申請資助計劃」（PAG）的資金支持下，申請美國的專利。最後，系統獲得香港網球總會採用。

Eyes 3 Tennis獲得香港網球總會採用，圖為於香港維多利亞公園舉行的香港網球錦標賽。

傳統鷹眼系統設置成本高昂 Eyes 3 Tennis 透過 手機 即可操作 工程師出身的Ernest解釋，傳統鷹眼系統雖然具備專業水平，惟成本高昂，專業團隊需要飛抵比賽場地考察、花費數星期才能完成設置，故鷹眼系統一直只應用在較有預算的職業網球賽事，各國地區性賽事或業餘賽事未能受惠。 「我們在6年前開始構思『Eyes 3 Tennis』，原意是希望能夠設計出一個低成本、設置時間快捷、簡易操作，同時具備專業水平的判決系統。最初，我們是以家用電腦作為系統開發平台，及後隨著智能手機的規格不斷提升，考慮到系統在未來的普及程度與便利性，便再次改良，最終在3年前成功推出『Eyes 3 Tennis』手機鷹眼系統。」

Eyes 3 Tennis手機應用程式界面

本地開發體育科技挑戰重重 PAG 「資」援 擴建研發團隊 回想起公司成立之初面對的挑戰，Ernest坦然，在港發展體育科技最大困難莫過於缺乏資金：「始終香港比較看重金融科技發展，加上，手機鷹眼系統在市場上前所未有，要尋求合適且認同我們這個系統概念的投資者實在不易。」 幸好，Ernest與Victor在與其他本地初創企業交流時，認識到由創新科技署推行、香港生產力促進局（生產力局）執行的「專利申請資助計劃」，經過生產力局協助進行專利檢索和技術評審，成功得到「資」援。

韓國全國網球錦標賽使用Eyes 3 Tennis作判決系統。

專利保障提升企業價值 成進軍海外市場「入場券」 PAG以撥款資助形式，鼓勵從未在任何國家或地區擁有過任何專利的本地企業或人士申請專利，有完整的產品研發概念即可申請，正好適合Infinity Cube，將Eyes 3 Tennis的理念轉化為資產。Ernest與Victor十分感謝創新科技署批出款項，不但為初創概念帶來肯定及保障，更大幅增加投資者及客戶的信心：「註冊專利是保護Infinity Cube資產的重要一步，可以有效減低侵權的風險。而得到由香港特區政府支持批出的基金，無疑是手握進軍海外市場的『入場券』。」 PAG每項獲批專利的最高資助額可達港幣25萬元或專利申請費用總額的90%，以金額較低者為準。資助金額可用作申請任何國家或地區專利，能夠讓Infinity Cube自由在目標市場上申請專利，當海外投資者或用家得悉研發技術得到專利保障後，就相當於信心保證，自然願意投資。

Eyes 3 Tennis勇奪「2019香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎」生活時尚組別銀獎，Victor（左）及Ernest（右）出席頒獎典禮代表Infinity Cube領獎。