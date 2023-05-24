中小學每年平均處理380宗校園欺凌　蔡若蓮：家長有需要可尋求教育局協助

中小學每年平均處理380宗校園欺凌，蔡若蓮指，家長有需要可尋求教育局協助。(資料圖片／陳奕釗攝)

教育局局長蔡若蓮今（24日）回應立法會議員提問時表示，據教育局每年在公營中小學進行的訓育及輔導個案問卷調查所得的資料，過去3個學年，學校處理涉及校園欺凌的學生個案數目平均每年大約380宗，又指家長有需要可尋求教育局協助。

蔡若蓮：已一一嚴肅跟進處理

蔡若蓮指出，一直以來學校按校本政策，妥善處理欺凌事件及向家長交代，如家長或其他人士有需要，可向教育局尋求協助，由2020至2022年，教育局接獲有關校園欺凌的求助、投訴及舉報個案共35宗，已一一嚴肅跟進處理。

蔡若蓮稱，政府對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，提供清晰的指引協助學校以「全校參與」模式訂定及推行校本反欺凌政策，適當地處理校園欺凌事件，並透過課程、教學資源、多元化的活動和教師培訓，培養學生互相尊重、共融友愛的正面價值觀。