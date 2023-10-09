中山紀念公園泳池明年加裝遇溺偵測系統　拯溺工會：經常誤鳴

繼康文署於今年7月底開始在觀塘游泳池的戶外副池試行人工智能遇溺偵測系統，該署建議在中山紀念公園游泳池的主池及訓練池設置人工智能遇溺偵測系統，輔助救生員實時監察泳客的狀況，預計於明年2月至6月在年度維修期間安裝系統，工程費用為800萬元，每年保養及支援成本為112萬元。港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，觀塘泳池的偵測系統時有誤鳴，需要救生員人手按停，並稱偵測系統不能取代救生員的工作，擔心造成安全的假象，令意外更易發生。

康文署指，中山紀念公園游泳池設有一個長50米及闊25米的主池及一個長25米及闊12.5米的訓練池，而今次引入的偵測系統利用安裝於泳池上方的監測鏡頭及紅外線鏡頭，監察及分析泳池內泳客的活動，透過電腦分析和配合影像，判斷泳客有否遇溺，而如發現有泳客在水中連續10秒內沒有動作，系統會視為懷疑遇溺並發出警報，並透過顯示屏顯示懷疑遇溺人士的位置，協助當值救生員快速判斷遇溺人士位置，加快救援。工程費用為800萬元，每年保養及支援成本為112萬元，預計安裝工程於明年2月至6月與年度維修一併進行。

系統設19鏡頭2個顯示屏

偵測系統在主池及訓練池上方分別設有12個及7個高空遇溺偵測及紅外線感應鏡頭，並在池面範圍設置警報系統及2個顯示屏以顯示遇溺位置。康文署指，由於監測鏡頭安裝在泳池上方，以高空俯視泳池各個位置，即使泳池人數眾多，仍可有效判斷泳客是否遇溺。對於私隱關注，康文署指，系統只會儲存圖片影像及日誌，經加密並只儲存在場地伺服器中，在30日後自動消除。