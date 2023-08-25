中年女賊持鮮花掩飾扒荷包 男子旺角花墟失二千

本港今年上半年涉及扒竊案按年飆升兩倍。近日網上社交平台流傳一段影片，一名黑衫女子手持鮮花尾隨一名正打算離開花店男子，並伸手入男子背囊偷走銀包，得手後女賊與另一名同在店內女同黨分贜，取出所有現金後再將銀包棄於花店地上。警方回應指，案發於上周六，事主捐失約2,000元，正追緝兩名賊人。

閉路電視拍下案發情況，片長約43秒︰片段開始時，一名穿黑色衫肩上披有絲巾中年女子，手持鮮花，亦步亦趨緊貼一名孭背囊剛買完鮮花、正打算離開花店男子；據片段可看到範圍，當時店內最少有數名顧客，環境較擠逼，期間黑衫婦以手上鮮花作掩飾，伸手入男子背囊，男子離開店門一刻，女子成功偷取銀包。

但黑衫婦未有即時離開店舖，而是退回店內，與一名穿白衣孭著豹紋環保袋女子分贓。二人打開銀包，翻來覆去掏走鈔票後，再將它丟在花店地上，在棄掉前，兩名疑犯警覺性亦高，先向店外張望，似擔心事主折返被發現。

警方指，上周六(19日)下午4時43分接獲一名64歲姓郭男子報案，指在旺角太子道西164號一間花店離開後發現銀包不翼而飛，折返查問時，店員發現其銀包在地上，損失約2,000元現金。警方現正追緝賊人，兩名疑人30至40歲。據指，賊人取走現金，事主身份證等證件則仍在銀包內。