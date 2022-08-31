中年漢涉打逾萬次電話滋擾法官押下月再訊

58歲廣告設計員去年5月至7月期間涉嫌打電話過萬次，滋擾2名區域法院法官，被控4項不斷打電話罪。控方另加控藐視法庭罪，案件今早於高等法院提堂。被告陸志榮無法律代表，今自行申請押後案件1年；控方則反對押後，另提出交付羈押申請，並希望法庭指示被告存檔證據、索取法律意見及訂立時間表。

被告稱，上月21日收到警方5個文件夾逾2,500頁文件，一周前再收到9個文件夾，自己尚有工作及高堂需要照顧，未能閱畢所有文件，需時閱覽文件、核對通訊紀錄後，再索取法律意見，故申請案件押後1年作審視。

官稱成日收呢啲電話唔係好濕碎

法官陳慶偉稱，「我成日都收呢啲電話，好多人覺得呢啲好濕碎。唔係好濕碎，唔好以為打個電話捉我唔到，最多罰幾千蚊」。惟被告聞言哽咽稱，「你唔好咁樣幫控方，2個禮拜點睇得晒咁多呀，你蝦我冇律師逼死我啫咁樣，成為司法下嘅犧牲者」。被告與陳官爭持一輪後，最終只批准押後案件至9月20日再訊，以待檢視被告進度。

58歲廣告設計員陸志榮被控於2021年去年5月至7月期間，多次以電話及傳真電話作出妨擾行為，即使得2名區域法院法官書記，多次收到與法庭事務無關的電話，干擾司法機構運作妥善執行。 被告另外同時被控去年5月26日至5月31日之間，以及於同年6月1日至7月6日之間在香港，無合理因由而不斷打電話往一位區域法院10樓區域法官的辦公室電話；於同年5月27日至5月31日之間，以及6月1日至7月6日之間，不斷打電話往一位區域法院2樓區域法院法官的辦公室電話，旨在對該區域法院法官造成煩擾、不便或產生不必要的憂慮。