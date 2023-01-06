中年漢疑不滿分居妻與人慶中秋 闖入屋內4度姦妻　警誡下稱：我有X佢但無強姦！

43歲地盤管工4年前涉不滿已共同決定離婚的妻子與男子見面及聯絡，在同一日內強姦妻子4次，並在妻子不同意下進行肛交，他否認4項強姦罪及一項未經同意下作出肛交罪，案件今於高等法院在7男2女陪審團席前開審。控方開案陳詞指，被告與妻子因財政問題而關係變差，以訊息同意離婚後沒有聯絡，而被告上門發現妻子與男性朋友外出慶祝中秋節後大怒，先後5度強行與妻子性交，惟被告被捕後在警誡下稱：「我係有X佢，但我無強姦佢」，堅稱二人是自願性交。

控罪指，被告C.S.C（42歲，地盤管工），被控4項強姦罪及1項未經同意下肛交罪。控罪指被告在2019年9月14日，在葵涌於4個不同情況下強姦女子X（案發時39歲）；同日被告與X肛交，而X對此不同意。

被告屋外等事主1小時 趁事主歸家將她推入屋

控方開案陳詞指，事主X和被告C.S.C為夫妻，二人在2014年經交友平台認識，2015年1月正式註冊結婚後，被告遷入X單位。雙方關係在2019年因被告欠債轉差，2019年7月，雙方爭吵後，被告還鎖匙予X後離家，並以微信通知X擬離婚，X同意。至8月某日凌晨，被告返回X單位，二人才再見面，雙方再起爭執，被告隨後收拾個人物品再度離開居所。控方指，雙方一直沒接觸，直至同年9月13日晚上約11時50分，X和男友人慶祝中秋節後回家。被告趁她打開鐵閘、預備推開木門時突然現身，並推她入屋。X大驚，哭叫「唔好」。

控方續指，首項強姦罪中，被告一入屋便命令她穿上高跟鞋、絲襪，再推她入房撕破其內褲，稱「怪佢同其他男人出去外面」，遂先後用兩條USB線綁把她的手綁在床邊、摑其臉，再以沒戴安全套的陽具插其私處直至射精，期間以粗口辱罵她。

五度強迫事主性交 更以護膚品、爽膚水樽塞入陰道

凌晨時分被告完事後離開房間，拿X手機查看其對話紀錄，便假冒X與K先生聊天，被告見K先生回覆後發怒，飲紅酒後再強行脫去X衣服，大力掐X乳房及打X腹部，第二次強行與X性交，X怕遭被告打而就範為被告口交，被告第三次強行與X性交並在X體內射精。被告再次假冒X與K先生私訊，並提議與K先生到酒店開房，被告見K先生答應後再度憤慨，一再要求X穿上絲襪及高跟鞋，兩度把護膚品瓶器插入X陰道，大力打X臀部，強行與X肛交。被告意猶未盡再叫X為他口交，X無奈照做後被告性興奮，第5度強行與X性交。



被告與X性交5次後被告疲倦熟睡，X便致電男性鄰居求助以及代為報警，警方到場後叫醒被告，被告被捕後在警誡下稱：「我係有X佢，但我無強姦佢」，X被送往醫院檢查時發現其胸部、大腿、臉部紅腫擦傷。被告在錄影會面承認曾與X性交，但稱他是在X同意下性交。

