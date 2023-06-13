中年漢食約50顆白果疑中毒　深切治療部留醫情況穩定

該名57歲男病人昨日(12日)把約50顆由親友送贈，從內地帶回的白果煮成糖水並全數進食。在進食約兩個半小時後，出現暈眩、噁心、嘔吐、全身乏力、頭痛和心跳加速等徵狀。他於同日入住瑪麗醫院深切治療部，經治療後情況轉為穩定，目前仍然留院。

衞生署發言人解釋，天然毒素存在於多種植物內，當中有些是人們常吃的食物，包括白果。署方指，白果含有能主要影響神經系統的毒素。中白果毒的人通常在進食1至12小時後便會出現嘔吐、煩躁、持續或陣攣性抽搐等典型徵狀。這類食物中毒多見於兒童。嚴重中毒個案的病人或易受白果毒素影響的人，可能會失去知覺，甚至死亡。

切忌生吃白果 只可小量進食

發言人補充，曾有報告指出一次過進食10至50顆經煮熟的白果，可引致急性中毒。未成熟及未經煮熟的白果毒性更強，煮熟後毒性亦隨之減低。發言人呼籲，切忌生吃白果，亦只可小量進食。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。如出現中毒的病徵，應立即求醫，並盡快接受治療。