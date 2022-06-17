中度智障地盤工認擲汽油彈囚37個月 官稱只減其道德非法律刑責

前年7月1日，網民號召民眾上街遊行反對《國安法》，一名中度智障男子遊行後，在旺角以汽油彈擲向警車，但未有成功，他早前承認一項「罔顧生命是否受到危害而企圖縱火」罪，今日（17日）在西九龍裁判法院判刑。暫委法官徐綺薇判刑時指，被告以警員為目標，看準時機行事，案情嚴重，但考慮汽油彈沒有擊中警車，以及事件中沒有人受傷等因素，決定採納較低的量刑起點，又指被告心智障礙限制判斷和自制力，但指智障可減輕道德上，但並非法律上的罪責，最終判囚 37 個月。

案情指，26歲的被告李培浩，承認一項岡顧生命是否會受到危告而企圖縱火罪，指他於2020年7月1日，在旺角彌敦道636號地下附近，企圖用火損壞一輛登記號碼為AM6252的警車。他原本亦被控交替性的縱火罪，及管有物品意圖摧毀或損壞財產，則獲下令毋須處理或存檔法庭。

法官引述辯方求情指，被告案發前在父親的回收場工作，但父親在他還押時因工業意外離世，被告曾獲短暫保釋出席喪禮。被告母親曾在內地監禁，其後亦離世。由於父母雙亡，兩名胞弟由七旬外婆照顧。被告在求情信中指，對父親離世感痛心，認為自己未能盡孝道，唯望法庭輕判，以讓他與家人及早團聚，承擔照顧胞弟的責任。

官：智障只能減低其道德罪責而非法律罪責

法官判刑指，被告以警員為目標，有計劃地帶汽油彈到場，看準時機行事，又蒙面隱藏身分以逃避刑責，均為本案嚴重情節。然而，案發時人流車流疏落，現場沒有集結或暴動發生，被告單獨行事，所投擲的汽油彈未有擊中警車，無釀成火警，亦無人受傷，遂以監禁52個月作量刑，但被告並非在第一時間認罪，只能給予四分一扣減。

法官又接納報告所指，被告的心智障礙會限制其個人判斷及自制能力，影響到他未有充分衡量行為之對錯及事件的嚴重後果，就此給予額外兩個月減刑，但法官強調其心智障礙只減輕道德上的罪責，不減法律上的罪責。