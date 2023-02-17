中東訪問｜政協陳家偉：中東產業園或成港商　海外擴展生產基地「捷徑」

早前率團出訪中東的行政長官李家超總結行程時表示，今次是友誼之旅、開拓商機之旅，又形容收穫很好，指香港和沙特政府已同意，啟動促進和保護投資協定的正式談判。此行雙方更交換了6份和7份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域。李家超指，對方對香港有高度評價，非常重視香港「背靠內地、聯通世界」的獨特優勢，並表示會積極擴闊合作空間。

或成港商海外擴展生產基地「捷徑」

天津市政協委員、香港中華廠商聯合會副會長陳家偉，在接受本報訪問時稱，對於香港廠商來說，此行的一大焦點，是到訪了阿聯酋「阿布扎比哈利法工業區」的中阿(聯酋)產能合作示範園。該示範園是內地和阿聯酋，共建「一帶一路」的重大合作項目。