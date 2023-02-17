中東訪問｜政協陳家偉：中東產業園或成港商　海外擴展生產基地「捷徑」

早前率團出訪中東的行政長官李家超總結行程時表示，今次是友誼之旅、開拓商機之旅，又形容收穫很好，指香港和沙特政府已同意，啟動促進和保護投資協定的正式談判。此行雙方更交換了6份和7份合作備忘錄或意向書，涵蓋金融、創科、商務、交通、能源等領域。李家超指，對方對香港有高度評價，非常重視香港「背靠內地、聯通世界」的獨特優勢，並表示會積極擴闊合作空間。
或成港商海外擴展生產基地「捷徑」
天津市政協委員、香港中華廠商聯合會副會長陳家偉，在接受本報訪問時稱，對於香港廠商來說，此行的一大焦點，是到訪了阿聯酋「阿布扎比哈利法工業區」的中阿(聯酋)產能合作示範園。該示範園是內地和阿聯酋，共建「一帶一路」的重大合作項目。
望港府為廠商進駐園區鋪橋搭路
誠然，近年不少港商，因成本及地緣政治等因素，部署分散生產基地，但規模有限、資金不足的中小企卻可謂寸步難行。恰巧，中東相關產業園、合作區等資源充足，基礎設施完備，是港商在海外擴展生產基地的「捷徑」，同時更可開拓當地及內地市場。
他指出，李家超鼓勵港商在境外經貿合作區大展拳腳，在「一帶一路」國家拓展商機，但業界更希望港府提供實質協助，為港商進駐園區鋪橋搭路。陳家偉又稱，此行一系列合作備忘錄、意向書等，雖然僅旨在展示雙方願意進一步合作，實際協議內容仍有待雙方跟進和溝通，經濟成效如何亦須觀察一段不短的時間。然而可以肯定的是，此行為香港和中東的關係開啟了新篇，兩地政府、工商及人文等範疇的交流合作將會更深入、更廣泛，這是此行對香港未來發展的重要意義。